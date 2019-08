Youri Mulder wijst pijnpunt aan: ‘Ik denk dat hij te veel opkijkt naar Ajax’

Razvan Marin speelde zich aan het begin van het afgelopen seizoen in voorrondes van de Champions League in de kijker bij Ajax en maakte ook in het jaar erop een goede indruk in het shirt van Standard Luik. De Amsterdammers meldden zich dan ook eerder dit jaar met ruim twaalf miljoen euro in België voor de Roemeen, die een belangrijke pijler op het middenveld moest gaan vormen.

Marin heeft in de eerste wedstrijden van het seizoen ook merendeels een basisplaats gehad, maar de 23-jarige middenvelder slaagt er nog niet in om zijn stempel op het spel van Ajax te drukken. In de meest recente wedstrijd die zijn ploeg speelde, in de voorrondes van de Champions League tegen APOEL Nicosia, werd hij zelfs na een uur spelen naar de kant gehaald en was er ook de nodige kritiek.

André Onana hoopt dit seizoen op nieuwe Champions League-successen.

Youri Mulder is van mening dat Marin zijn plek nog moet vinden bij zijn nieuwe club: “Hij heeft het moeilijk. Hij is een goede voetballer, maar ik denk dat hij te veel opkijkt naar Ajax en dat moet je niet doen als je daarnaartoe gaat. Het is een harde cultuur, waarbij ze elkaar ook een beetje testen. Kan hij daar tegen? Hij is een beetje te bescheiden. Hij moet de schroom van zich afwerpen”, vertelt hij in gesprek met Sporza.

Marin krijgt woensdag mogelijk een nieuwe kans om zich te bewijzen als Ajax het in eigen huis in de beslissende return opneemt tegen APOEL, na het 0-0 gelijkspel van vorige week op Cyprus. Trainer Erik ten Hag kan in de Johan Cruijff ArenA in ieder geval niet beschikken over de geblesseerde Donny van de Beek, terwijl Noussair Mazraoui geschorst is vanwege de indirecte rode kaart die hij een week geleden ontving.