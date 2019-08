Tottenham grijpt mis met weeksalaris van ruim twee ton

AS Monaco is nog altijd op zoek naar een nieuwe middenvelder en Franck Kessié is de topkandidaat. De speler van AC Milan vraagt echter zo’n hoog salaris dat de Monegasken momenteel ook met Chelsea praten over de huur van oude bekende Tiemoué Bakayoko. (RMC)