‘Ontevreden Premier League-clubs zetten nieuwe transferdeadline op agenda’

Terwijl de clubs in onder meer de Eredivisie, LaLiga, Serie A en Bundesliga nog een kleine week nieuwe spelers kunnen halen, is de transfermarkt in Engeland al enige tijd gesloten. De Premier League-clubs hadden de mogelijkheid om tot 8 augustus, een dag voor de openingswedstrijd tussen Liverpool en Norwich City, nieuwe spelers te halen. Mogelijk komt hier volgend jaar weer verandering in, aangezien Sky Sports meldt dat een deel van de clubs nadenkt over het opnieuw verschuiven van de transferdeadline.

Veertien clubs stemden in 2017 in met het naar voren halen van de transferdeadline, zodat clubs geen nieuwe spelers meer kunnen halen zodra het nieuwe seizoen begonnen is. Dit voorbeeld van de Premier League lijkt, tot frustratie van een aantal Engelse clubs, in de rest van Europa vooralsnog echter geen navolging te krijgen en er wordt nu naar verluidt over nagedacht om de transfermarkt weer langer open te houden.

Op 12 september staat een ‘routine ontmoeting’ tussen de clubs op het programma en waarschijnlijk zal de kwestie van de transferdeadline dan aangekaart worden. Manchester City, Manchester United, Crystal Palace, Watford en Swansea City stemden twee jaar geleden al tegen en inmiddels hebben Jürgen Klopp en Mauricio Pochettino, de managers van respectievelijk Liverpool en Tottenham Hotspur, zich ook negatief uitgelaten over de veranderingen.

“Het maakt mij niet uit wanneer de markt dichtgaat, ik vind alleen dat hij overal op hetzelfde moment moet sluiten. Je wil niet alleen dat je je ploeg compleet hebt, maar ook dat iedereen gefocust is op de toekomst en dat kan niet zolang er nog ergens een deur open staat. Ik begrijp niet waarom er niet al eerder op z’n minst naar deze beslissing is gekeken. Het was in eerste instantie een goed idee, maar het werkt niet, dus laten we het nu weer veranderen”, liet Klopp onlangs al eens optekenen. Pochettino vreest op zijn beurt bijvoorbeeld Christian Eriksen nog kwijt te zullen raken aan Real Madrid of Atlético Madrid en deed onlangs een soortgelijke oproep: “Ik denk dat voorzitter Daniel Levy en veel mensen nu doorhebben dat het een enorme vergissing is geweest.”

“Ik hoop dat we dat probleem kunnen oplossen voor aankomend seizoen. We moeten terug, om op dezelfde manier te kunnen opereren als in de rest van Europa. Ik denk dat dit een enorme impact heeft als je in de Champions League of Europa League speelt.” De verwachting is niet dat er op 12 september al een nieuwe stemming gehouden zal worden, maar de Premier League-clubs komen in november en begin volgend jaar opnieuw bij elkaar. Een kleine meerderheid van elf clubs is nodig om de deadline opnieuw op te kunnen schuiven.