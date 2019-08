Phillip Cocu maakt indruk in Engeland: ‘Hij weet duidelijk waar hij over praat’

Derby County schakelde vorig seizoen onder Frank Lampard Manchester United uit in de EFL Cup, voordat Chelsea in de achtste finales uiteindelijk te sterk bleek voor the Rams. Onder de eerder deze zomer aangetreden trainer Phillip Cocu hoopt Derby opnieuw een memorabel bekerjaar tegemoet te gaan en streekrivaal Nottingham Forest is dinsdagavond de tegenstander in de tweede ronde van het Engelse bekertoernooi.

In de eerste ronde werd er al afgerekend met Scunthorpe United en debutant Lee Buchanan kroonde zich destijds tot matchwinner door de enige treffer voor zijn rekening te nemen. De achttienjarige verdediger is zeer onder de indruk van de werkwijze van Cocu: “De manager is erg goed met de oudere spelers, maar ook met de jonge jongens. Zolang je goed speelt, hecht hij niet zoveel waarde aan je leeftijd”, vertelt Buchanan in gesprek met de Daily Mirror.

“Gezien de teams waar hij voor heeft gespeeld en het aantal interlands dat hij achter zijn naam heeft staan, weet je dat hij een geweldige carrière heeft gehad en enorm veel ervaring heeft. Je weet dat hij weet waar hij over praat, omdat hij het zelf al eerder heeft gedaan. Hij geeft goede adviezen, is makkelijk te benaderen wanneer je iets nodig hebt en hij is er altijd om vragen te beantwoorden. Onder hem spelen we goed voetbal, enorm technisch en hij wil dat we de bal in de ploeg houden.”

Derby County maakte eerder deze maand de komst van Wayne Rooney wereldkundig.

Derby greep vorig seizoen in de finale van de play-offs naast promotie naar de Premier League en Buchanan hoopt dat het volgend jaar wel zo ver is: “Ik denk dat dat ook hoort bij een club als dit. We waren er afgelopen seizoen zo dicht bij dat we het nu alleen nog maar meer willen. We moeten zorgen dat we de resultaten behalen om naar de Premier League te kunnen promoveren”, gaat de jongeling verder.

Vanaf januari krijgt Derby in zijn jacht op promotie bovendien gezelschap van een bekende naam. Wayne Rooney zal zich dan namelijk als assistent-trainer/speler bij de ploeg van Cocu voegen: “Dat zorgt voor veel opwinding, we kunnen niet wachten tot hij hier is en ik weet zeker dat hij een goede invloed zal zijn. Hij heeft ook een geweldige carrière gehad en hopelijk kan hij ons helpen om een goed seizoen te draaien.” Derby staat na vijf gespeelde wedstrijden met zes punten op de zestiende plek in de Championship.