Kraay jr. kritisch op ‘slapend’ Feyenoord: ‘Een geweldige linksbuiten’

Hoewel Feyenoord en Sparta Rotterdam in dezelfde stad actief zijn, maken grote talenten zelden de overstap van Het Kasteel naar De Kuip. Denzel Dumfries is bijvoorbeeld via sc Heerenveen bij PSV beland, terwijl Rick van Drongelen Sparta verliet voor een avontuur bij Hamburger SV. Hans Kraay jr. vraagt zich af waarom Feyenoord er niet in slaagt toe te slaan bij de stadsgenoot.

“Feyenoord heeft weer zitten slapen: een voetballer zoals Dumfries die om de hoek speelde en heel graag voor Feyenoord wilde spelen, ze hebben zitten slapen met Van Drongelen, dat is gewoon de nieuwe aanvoerder bij HSV nu”, steekt hij van wal bij Veronica Inside. “Met Halil Dervisoglu hadden ze gewoon een geweldige linksbuiten kunnen hebben. Wie doet de scouting daar?”

Dervisoglu werd de afgelopen tijd genoemd bij enkele Turkse topclubs, maar koos er uiteindelijk voor om over te stappen naar het Engelse Brentford. De negentienjarige aanvaller speelt de eerste helft van het seizoen nog voor Sparta en gaat per 1 januari van het volgende jaar definitief aan de slag in de Championship.

Kraay signaleert dat Feyenoord in tegenstelling tot het halen van lokale talenten, liever over de grens kijkt: “Bij Feyenoord doen ze net of er in Rotterdam geen talent rondloopt, maar nu komt er weer een Argentijn en dan zie ik weer voor me dat die gebracht is door Henk van Ginkel (spelersmakelaar, red.) en Henk van Ginkel is vier handen op een buik met Jaap Stam.”