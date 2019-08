Arjen Robben sluit rentree niet uit: ‘Wie weet krijg ik wel zo’n raar gevoel’

Arjen Robben vertrok eerder deze zomer na een dienstverband van tien jaar bij Bayern München en de voormalige aanvaller werd daarna in verband gebracht met onder meer zijn oude clubs PSV en FC Groningen. De nu 35-jarige Robben koos er echter voor om niet lang na het definitieve einde van zijn periode bij der Rekordmeister een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Zijn voormalige aanvalspartner Franck Ribéry heeft met een overstap naar Fiorentina wel een nieuw hoofdstuk aan zijn loopbaan toegevoegd na zijn vertrek bij Bayern en Robben sluit nu niet helemaal uit dat hij hetzelfde zal doen.

De 96-voudig international van het Nederlands elftal haast zich in gesprek met Radio 1 echter om toe te voegen deze kans niet heel groot te achten: “Ik zeg altijd: zeg nooit nooit. Wie weet krijg ik over een maand of twee maanden wel ineens zo'n raar gevoel, het gevoel dat ik het ineens zo mis. Maar hoe langer je bent gestopt, hoe moeilijker het wordt”, legt hij uit.

Robben, die voorlopig met zijn gezin in München zal blijven wonen, is momenteel hard aan het trainen voor de Groningen Swim Challenge, een zwemtocht van acht kilometer waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek: “Afgelopen vrijdag heb ik zes kilometer gezwommen, hopelijk ben ik er klaar voor.”