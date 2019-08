Conte lovend over scorende Lukaku: ’65 miljoen euro niet eens zoveel’

Romelu Lukaku bewees maandagavond direct zijn waarde voor Internazionale. De aankoop kwam deze transferzomer over van Manchester United en was trefzeker bij zijn basisdebuut in de Serie A tegen Lecce. Hij schoot de 3-0 binnen, waarna Antonio Candreva de eindstand op 4-0 bepaalde. Trainer Antonio Conte gaf na afloop van het duel aan blij te zijn met de Belgische spits.

“Romelu Lukaku heeft vandaag laten zien waarom we hem zo graag wilden hebben”, aldus de Italiaanse trainer, die plots de details van de deals met Manchester United bekendmaakte. “Laten we niet vergeten dat Lukaku ons 65 miljoen euro kost over een periode van 5 jaar. Dus als mensen zeggen dat we veel voor hem hebben betaald, dan denk ik dat het niet eens zoveel was.”

Lukaku nam rugnummer negen over van Mauro Icardi, die te horen heeft gekregen dat hij niet in de plannen van Conte voorkomt en mag vertrekken uit Milaan. Wanda Nara, vrouw en tevens zaakwaarnemer van de Argentijnse spits, heeft laten weten dat zij alle aanbiedingen afwijzen, omdat Icardi bij Inter wil blijven. “We hebben de woorden van Wanda Nara met enige irritatie in ontvangst genomen”, gaf directeur Beppe Marotta in gesprek met DAZN aan in aanloop naar de wedstrijd tegen Lecce.

“Ik denk dat Marotta heel duidelijk is geweest met zijn reactie”, reageerde Conte, toen hem gevraagd werd naar de situatie van Icardi. De huidige Inter-trainer houdt duidelijk geen rekening meer met Icardi. “We hebben drie spelers laten gaan die vorig seizoen belangrijk voor de club waren: Ivan Perisic, Radja Nainggolan en Icardi.” Laatstgenoemde wordt in verband gebracht met Napoli, maar een transfer is onzeker.