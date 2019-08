Pérez pleit voor afschaffing VAR: ‘Je kan wel blijven zeggen: beginnersfouten’

De kritiek vanuit de voetbalwereld op de VAR neemt hoorbaar toe. Afgelopen weekend werden zowel in de Eredivisie als in de buitenlandse topcompetities diverse controversiële beslissingen genomen door de videoscheidsrechters van dienst, zo stelt ook Kenneth Pérez vast in Voetbalpraat op FOX Sports. De oud-speler van FC Twente pleit voor afschaffing van het hulpmiddel voor arbiters.

"Jeetje, wat ben ik toch eigenlijk klaar met die VAR", aldus de oud-middenvelder. "Het is zó'n groot gedeelte van de voetballerij geworden. Het is misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel geworden van het voetbal. In alle landen, Engeland, Italië, overal, hebben ze het erover." Pérez benoemt Napoli-speler Dries Mertens, die in het duel met Fiorentina een penalty versierde met een fopduik. De VAR besloot vreemd genoeg niet in te grijpen. "Je kan wel zeggen: 'beginnersfouten en zo'. Nee, schrappen."

Ook Aad de Mos heeft het gehad met de videoscheids. "Het is natuurlijk een lachertje", zegt de voetbaltrainer in Panenka van het Algemeen Dagblad. "Het is zo onwerkelijk, je gelooft het niet meer. Ik vind dat je er beter mee kan stoppen. Het is zo op de millimeter en op de neus van een schoen, dat dat eigenlijk ook niet meer telt, vind ik. We praten alleen nog maar over de VAR. De oneerlijkheid is toegenomen in plaats van afgenomen."

Sjoerd Mossou doet daar nog een schepje bovenop. "Als je kritisch bent op de VAR, word je in het hokje van de romanticus geplaatst", constateert de journalist van het Algemeen Dagblad. "Terwijl er natuurlijk gewoon hele normale valide argumenten zijn waarom die VAR een 'kutuitvinding' is. Ik was altijd voor, maar de praktijk wijst uit dat het gewoon niet zo'n goed idee is."

Leo Driessen verdedigt de VAR juist. "Je moet eraan wennen", aldus de commentator bij FOX Sports, die de VAR ziet als een extra dimensie in het voetbal. "Maar het voetbal zelf en de regels zijn niet veranderd. Er is en blijft nog altijd het grijze gebied, dus die extra dimensie kan, als-ie het niet goed doet, voor extra emotie zorgen. Maar in principe is die extra dimensie een aanvulling die helpt."