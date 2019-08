Lukaku helpt Inter aan koppositie bij basisdebuut tegen Lecce

Internazionale is het nieuwe seizoen in de Serie A uitstekend van start gegaan. Voor eigen publiek was de ploeg van de nieuwe trainer Antonio Conte te sterk voor Lecce, dat met een 4-0 nederlaag huiswaarts keert. Romelu Lukaku begon vanuit de basis en luisterde zijn officiële debuut op met een doelpunt. Door de ruime zege is Inter na de eerste speelronde de koploper.

Stefan de Vrij had een basisplaats, maar raakte geblesseerd in de warming-up. De Nederlander werd in de achterhoede vervangen door Andrea Ranocchia. Het is onduidelijk wat De Vrij precies mankeert en of de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland op 6 en 9 september in gevaar komen. Behalve De Vrij was ook Mauro Icardi er niet bij in het Giuseppe Meazza. De Argentijnse spits wordt in verband gebracht met een vertrek en zat niet bij de wedstrijdselectie.

De bezoekers kregen voor rust een aantal kansen om tot scoren te komen, maar Samir Handanovic hield zijn doel schoon. De doelpunten vielen maandagavond aan de andere kant. De score werd geopend door Marcelo Brozovic, die de bal na twintig minuten spelen in de kruising krulde. Vlak daarna werd de score verdubbeld door Stefano Sensi. Hij speelde zichzelf knap vrij en passeerde Lecce-keeper Gabriel in de verre hoek.

Na rust domineerde Inter en was het wachten op de 3-0. Deze viel na precies een uur spelen. Gabriel keerde een schot, maar liet de bal los en kon niet voorkomen dat Lukaku vanuit de rebound scoorde. Het was het eerste doelpunt van de Belgische spits in Italiaanse dienst. Even later leek het 4-0 te worden via Matteo Politano, maar zijn treffer werd afgekeurd doordat Lukaku hinderlijk buitenspel stond. Lecce stond toen al met tien man, want Diego Farias ging er met rood af na een smerige overtreding op Nicolo Barella.

Het zou uiteindelijk toch nog 4-0 worden. Antonio Candreva bepaalde de eindstand met een heerlijke goal. Vanaf grote afstand haalde hij uit. Gabriel stond aan de grond genageld en zag de bal in de kruising belanden. Door de ruime overwinning gaat Inter op basis van doelsaldo alleen aan kop in de Serie A.