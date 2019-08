MVV boekt op vernieuwde PSV Campus eerste zege van het seizoen

MVV Maastricht heeft zijn eerste punten van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen binnen. De ploeg van trainer Fuat Usta stond na twee duels nog op nul punten, maar daar kwam maandagavond verandering in. In Eindhoven won MVV met 0-1 van Jong PSV, dat nog altijd op de eerste overwinning wacht. Het enige doelpunt werd gemaakt door Facundo Bonifazi.

De wedstrijd werd afgewerkt op de vernieuwde sportaccomodatie van de Eindhovenaren, dat PSV Campus De Herdgang als nieuwe naam heeft gekregen. De bezoekers uit Maastricht hadden in de eerste helft het betere van het spel. Jong PSV werd teruggedrongen en hield lange tijd stand, maar slaagde er niet in om met de brilstand de rust te bereiken. Na veertig minuten spelen was het de Uruguayaanse verdediger Bonifazi die MVV op voorsprong schoot. Even daarvoor had de thuisploeg een kans, maar die was niet aan Jordan Teze besteed.

Na rust probeerde Jong PSV wat aan de stand te veranderen. De ploeg van trainer Peter Uneken leek vlak na de aftrap op gelijke hoogte te komen, maar doordat Richard Ledezma buitenspel stond ging het feestje niet door. Na ruim een uur spelen kwam de zeventienjarige Noni Madueke binnen de lijnen aan Eindhovense zijde. De Engels jeugdinternational, die vorig jaar overkwam van Tottenham Hotspur, maakte daarmee zijn debuut in het betaalde voetbal. Jong PSV kreeg uiteindelijk verschillende mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen. Een doelpunt was de laagvlieger niet gegund, waardoor het team van Uneken na drie duels blijft steken op een punt.