Valdés kocht schoenen voor zestienjarige Barça-debutant: ‘Niemand deed het’

De zestienjarige Ansu Fati maakte zondagavond tot genoegen van Víctor Valdés zijn debuut voor Barcelona. De jonge buitenspeler, die bij Barça Onder-19 werkt met trainer Valdes, mocht tegen Real Betis (5-2 winst) in de 81ste minuut invallen. "Ik ben zo blij voor hem. Hij heeft me vanmorgen gebeld en dat maakte me erg blij", aldus de oud-doelman van Barcelona.

Valdés deelt een opmerkelijke anekdote over zijn ervaringen met Fati. "Ik heb hem ooit gevraagd om zijn schoenen te laten zien. Dat was een totale ramp, ze veroorzaakten pijn", zegt de oefenmeester. "Niemand kocht nieuwe schoenen voor hem, dus heb ik het gedaan. We zijn samen naar de winkel gegaan om nieuwe te kopen."

De voormalige keeper heeft veel vertrouwen in Fati, die afkomstig is uit Guinee-Bissau. "Hij is sterk, snel en zelfverzekerd", stelt Valdés. "Je moet dit soort talent vrijheid geven om zich te ontplooien. Ik ben Ernesto Valverde (de trainer van Barcelona, red.) dankbaar dat hij hem een paar minuten gaf. Zijn prestatie verraste me niet."

Valdés, die tussen 2002 en 2014 onder de lat stond bij de Catalaanse grootmacht, werd ook gevraagd of hij advies heeft voor Fati. "Dat hij niet vergeet waar hij vandaan komt", zegt de coach. "Hij staat voor hard werk. Hij had het geluk om zijn doel te bereiken, zoals anderen hebben gedaan. Hij heeft de ziel van een elitespeler en hij is een roofdier in de zestien."