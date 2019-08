Barcelona onthult standbeeld van Johan Cruijff naast Camp Nou

Barcelona heeft maandagavond een standbeeld van Johan Cruijff onthuld. Het kunstwerk van tweeënhalve meter hoog staat naast het Camp Nou en werd voor het eerst getoond aan publiek. Zoon Jordi en Danny, de weduwe van de legendarische nummer veertien, waren aanwezig en deden de onthulling. Het beeld is gemaakt door beeldhouwer Corry Ammerlaan.

Ammerlaan werkte maanden aan het beeld. "Ik heb veel naar foto’s gezocht om een goed beeld te krijgen van hoe hij in die tijd was" reageert ze in het Algemeen Dagblad. Ze koos voor een foto waarop Cruijff met een uitgestrekte arm wijst. "Een tijdloos beeld, dat vond ik belangrijk. Het laat zien hoe hij was: de leider."

Ook naast de Johan Cruijff ArenA komt een standbeeld van Cruijff te staan. De werkgroep Deze man verdient een standbeeld zamelde geld in en haalde vorig jaar het streefbedrag binnen. De Friese beeldhouwer en kunstenaar Hans Jouta maakt het kustwerk. Hij maakte eerder ook al het standbeeld van Bobby Haarms, dat bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena staat.

Dinsdag wordt ook het nieuwe Estadi Johan Cruyff geopend op het trainingscomplex van Barcelona. Het nieuwe onderkomen van Barcelona B, Barcelona Feminí en de jeugdteams wordt geopend met een wedstrijd tussen Barcelona Onder-19 en Ajax Onder-19.