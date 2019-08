De Telegraaf: AZ betaalt bijna twee miljoen euro voor PSV-talent

PSV houdt bijna twee miljoen euro over aan de verkoop van Zakaria Aboukhlal aan AZ, zo meldt De Telegraaf. Het Eindhovens Dagblad maakte maandagmiddag bekend dat het negentienjarige talent van Eindhoven naar Alkmaar verkast, maar wist niet alle details te melden. Behalve een transfersom van twee miljoen euro heeft PSV ook een doorverkooppercentage bedongen.

PSV wilde in eerste instantie niet af van Aboukhlal en hoopte te kunnen verlengen. Beide partijen waren volgens De Telegraaf maanden geleden al dicht bij een akkoord over een nieuwe verbintenis, maar de handtekening werd uiteindelijk niet gezet. Hoewel PSV dolgraag langer door wilde met Aboukhlal, heeft de club besloten om hem toch van de hand te doen. Met een aflopend contract kan de club immers nu nog een transfersom vragen.

Aboukhlal, die twee jaar geleden de overstap maakte van de jeugdopleiding van Willem II naar PSV, maakte vorig seizoen zijn debuut in de Eredivise. Uitgerekend tegen AZ kwam hij tien minuten voor tijd binnen de lijnen. Dit seizoen kwam hij voor de tweede keer in actie in het eerste elftal van PSV. In het duel met Heracles Almelo mocht hij vlak voor tijd invallen. Hij speelde 31 wedstrijden voor Jong PSV en was daarin 11 keer trefzeker.