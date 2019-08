FC Den Bosch werkt in maand tekort van 1,6 miljoen euro weg en lijkt gered

FC Den Bosch is erin geslaagd om een sluitende begroting in te dienen bij de licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB in Zeist, zo meldt het Brabants Dagblad. De club uit de Keuken Kampioen Divisie werkt dit seizoen met een begroting van 3,2 miljoen euro en lijkt voorlopig uit de financiële zorgen.

Op 19 juli kreeg Den Bosch te horen dat Kakhi Jordania de aandelen van de club definitief niet mocht overnemen van de KNVB. Naar de mening van de beroepscommissie is de herkomst van de financiële middelen onvoldoende aangetoond, waardoor de overname van tafel werd geveegd. Den Bosch had daardoor in één klap een begrotingstekort van 1,6 miljoen euro.

Dat gat werd de afgelopen tijd al grotendeels gedicht en afgelopen weekend is de laatste 3,5 ton binnengehaald. Dat gebeurde met de steun van financiële partners, zo klinkt het. Den Bosch moet nu wachten op het oordeel van de licentiecommissie, maar de club heeft 'er alle vertrouwen in dat de herziene begroting de toetsing door de licentiecommissie doorstaat en dat FC Den Bosch dit op korte termijn formeel bevestigd krijgt'.

Voorzitter Jan-Hein Schouten kijkt vooruit en stelt dat de prestaties van het eerste elftal de hoogste prioriteit hebben. "De mate van aantrekkingskracht die de club heeft op supporters, sponsors en de media wordt in de eerste plaats bepaald door de resultaten van het vlaggenschip", aldus de preses. "Het is onze wens om de aantrekkelijkheid van FC Den Bosch te behouden en te vergroten en daardoor structureel meerwaarde te realiseren voor alle FC’ers. Een vol stadion is ons doel. Maar we zullen op alle fronten bezig zijn met onszelf te verbeteren."

Om uit de financiële problemen te blijven, moet Den Bosch structureel extra inkomsten genereren. "We willen er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat FC Den Bosch geaccepteerd wordt als maatschappelijk instituut binnen de stad. Vaststaat dat wij een club willen zijn met een eigen smoel waarin supporters, sponsors en relaties hun vertrouwen kunnen stellen. Een club die reële ambitieus heeft, dit ook uitstraalt en waarmaakt.”

