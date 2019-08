Fortuna strikt voormalig Arsenal-talent met Champions League-ervaring

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Martin Angha. De club laat op de website weten dat met het aantrekken van de Zwitser ‘de beoogde leider voor de achterhoede’ binnen is. Angha was afgelopen week op proef bij de selectie van trainer Sjors Ultee en heeft een dermate goede indruk gemaakt dat hij een contract voor twee seizoenen heeft gekregen, met een optie voor nog een seizoen. De 25-jarige mandekker komt over van FC Sion, waar zijn contract nog een jaar doorliep.

Angha is een voormalig Zwitsers jeugdinternational en speelde tussen 2010 en 2013 in de jeugdopleiding en het beloftenteam van Arsenal. Hij schopte het zelfs tot het eerste elftal van the Gunners en kwam in de Champions League onder toenmalig manager Arsène Wenger in actie tegen Olympiacos. Hij vertrok uiteindelijk transfervrij naar FC Nürnberg en kwam via 1860 München en FC St. Gallen bij Sion terecht.

“Met Martin halen we een speler in huis die bepaalde facetten toevoegt aan onze verdediging”, aldus technisch manager Sjoerd Ars. “Het is een veelzijdige, atletische verdediger met veel voetballend vermogen. Wij zien in hem een belangrijke schakel in de achterhoede aangezien hij iemand is die continu coacht en daardoor spelers om hem heen beter laat functioneren. Daarnaast heeft hij afgelopen week op de training een erg positieve indruk achtergelaten, ook op het interpersoonlijke vlak.”

Volgens Fortuna Sittard gaat Angha ‘ogenschijnlijk goed met de hoge verwachtingen om’. “Ik heb hier nu een paar dagen meegetraind en zie een jonge en talentvolle spelersgroep met veel kwaliteit”, aldus de verdediger. “Ik hoop met mijn ervaring en verdedigende kwaliteiten mijn steentje bij te dragen. Ik ben blij om nu deel uit te maken van deze club en kijk uit naar een mooi seizoen.”