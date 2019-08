‘PSV laat ‘groot talent’ in goed overleg naar AZ vertrekken’

Zakaria Aboukhlal lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen bij AZ. Het Eindhovens Dagblad meldt maandagmiddag namelijk dat de Alkmaarders een akkoord hebben bereikt met PSV over een overgang van de aanvaller. Welk bedrag er gemoeid is met de overstap van de negentienjarige rechtsbuiten, die nog een jaar vastlag in Eindhoven, is nog niet duidelijk.

Aboukhlal zou al medisch gekeurd zijn bij zijn nieuwe werkgever en ontbreekt maandagavond als Jong PSV het in de Keuken Kampioen Divisie opneemt tegen MVV Maastricht. De jongeling wordt volgens bovengenoemde krant door PSV nog altijd beschouwd als een ‘groot talent’, maar had op dit moment ‘nog niet veel perspectief op speeltijd bij het eerste elftal’.

Aangezien de aanvaller nog maar een jaar vastlag, is er nu ‘in goed overleg’ gekozen voor een verkoop aan AZ. Met zijn vertrek komt er een einde aan een tweejarig dienstverband van Aboukhlal bij PSV, dat hem in de zomer van 2017 oppikte in de jeugd van Willem II. De jongeling kwam vooralsnog tweemaal in actie namens de Eindhovense hoofdmacht, waaronder een invalbeurt tegen zijn nieuwe club AZ. Namens Jong PSV speelde hij 31 wedstrijden, met 11 goals als resultaat.