AC Milan verbreekt samenwerking met WK-finalist met nul speelminuten

Het contract van Ivan Strinic bij AC Milan is met wederzijds goedvinden per direct ontbonden, zo maakt de Italiaanse club maandagmiddag wereldkundig. De 32-jarige linksback, wiens contract in het San Siro doorliep tot medio 2021, kwam een jaar geleden transfervrij over van Sampdoria. Strinic gaat nu op zoek naar een nieuwe club.

De exacte reden van de breuk wordt niet nader toegelicht door AC Milan, maar een en ander hangt waarschijnlijk samen met de hartproblemen die kort na zijn entree in Milaan werden geconstateerd door de medische staf. In november hervatte de linksback de training, maar speelminuten in de hoofdmacht zaten er afgelopen seizoen niet in. Strinic laat i Rossoneri achter zonder een officiële wedstrijd te hebben gespeeld.

Naast de medische problemen ondervond Strinic hevige concurrentie bij AC Milan, want deze zomer werd Theo Hernández voor twintig miljoen euro overgenomen van Real Madrid. Daarnaast beschikt trainer Marco Giampaolo over Ricardo Rodríguez en Diego Laxalt voor de linksbackpositie. In de seizoensouverture tegen Udinese (1-0 nederlaag) van zaterdag kreeg Rodríguez de voorkeur op deze positie.

Strinic speelde in de Serie A eerder voor Napoli, dat de vleugelverdediger tussen 2015 en 2017 onder contract had. De routinier had een basisplaats bij Kroatië in de met 4-2 verloren WK-finale tegen Frankrijk van ruim een jaar geleden.