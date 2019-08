Bijlow na zeven maanden terug bij Feyenoord; officieus debuut Johnston

Justin Bijlow heeft maandagmiddag zijn rentree gemaakt in de competitiewedstrijd van Jong Feyenoord tegen Jong De Graafschap (5-1 overwinning). Door een breuk in zijn linkervoet was de 21-jarige doelman sinds januari uit de roulatie. De van Liverpool overgenomen George Johnston maakte zijn officieuze debuut in de seizoensouverture van het beloftenelftal van Feyenoord op het trainingscomplex van de Rotterdammers.

Marouan Azarkan opende in de eerste helft de score namens de thuisspelende ploeg. Naoufal Bannis verdubbelde de voorsprong van Jong Feyenoord na rust, al gebeurde dat wel uit een rebound van een gestopte strafschop. Bijlow keerde net als zijn collega van De Graafschap een strafschop, maar de teruggekeerde doelman had geen antwoord op de rebound.

Jong Feyenoord bracht dankzij een benutte strafschop van Yassin Ayoub de marge weer op twee en de middenvelder was ook verantwoordelijk voor het vierde doelpunt van de thuisclub. Bannis verzorgde het slotakkoord en bracht zijn totaal van de middag net als Ayoub op twee.

Bijlow kreeg bij de start van het seizoen 2018/19 van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst de voorkeur boven Kenneth Vermeer en verdedigde vervolgens in zestien van de eerste achttien duels het doel van Feyenoord. Voor Bijlow sloeg echter het noodlot toe in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle in januari, waarna Vermeer terugkeerde onder de lat.