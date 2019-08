‘Ervaren’ Stanley Elbers blijft actief in Eredivisie na vertrek bij PEC Zwolle

Stanley Elbers speelt dit seizoen voor RKC Waalwijk. De Brabanders maken maandagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller op huurbasis overkomt van PEC Zwolle. Elbers kwam bij de Blauwvingers niet in de plannen van trainer John Stegeman voor en mocht daarom vertrekken.

De overstap van Elbers naar RKC komt niet uit de lucht vallen, aangezien het Brabants Dagblad eerder op de maandag al melding maakte van gesprekken tussen de twee partijen. Toen was echter nog niet duidelijk of Elbers daadwerkelijk voor RKC zou kiezen, aangezien hij ook aanbiedingen van twee andere clubs uit de Eredivisie en een buitenlandse club op zak had.

“We zijn blij dat we in de persoon van Stanley snelheid en creativiteit aan de selectie toevoegen”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld. "Waar we vorige week met Dylan Vente een extra keuze op de spitspositie haalden, geldt dat met Stanley nu voor de vleugels. Met Stanley halen we een ervaren speler in huis, die past bij het type voetbal wat wij graag willen spelen.”

Elbers begon zijn profloopbaan bij ADO Den Haag, dat hij in 2013 verliet voor Helmond Sport. Twee jaar later stond Excelsior op de stoep voor de nu 27-jarige rechtsbuiten en een jaar geleden volgde een overstap naar PEC. De aanvaller heeft in totaal 118 wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam staan.