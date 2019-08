Barça versterkt zich met piepjonge verdediger uit MVV-opleiding

Xavier Mbuyamba zet zijn loopbaan voort bij Barcelona, zo laat de Catalaanse grootmacht maandagmiddag weten via de officiële kanalen. De zeventienjarige centrale verdediger was de afgelopen zeven jaar actief in de jeugdopleiding van MVV Maastricht en vertrok daar eerder deze zomer toen duidelijk werd dat een aantal grote clubs achter zijn handtekening aanzat.

Mbuyamba debuteerde in november van het afgelopen jaar op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van de Limburgers en kwam in het voorbije seizoen uiteindelijk tot elf optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Het talent was bij MVV echter niet in bezit van een profcontract, waardoor hij deze zomer kon gaan en staan waar hij wilde.

?????? El defensa central holandés Xavier Mbuyamba, de 17 anys i procedent del MVV Maastricht, s’incorpora al Juvenil A. ?? Moltes gràcies família Mbuyamba per confiar en la Masia per continuar la formació del vostre fill com a jugador i persona#FCBMasia pic.twitter.com/AX8sQlHip6 — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) August 26, 2019

“MVV wachtte heel lang met het doen van een aanbieding. Toen het voorstel er wel was, werd Xavier plotseling op de bank gezet omdat hij niet meteen zijn handtekening zette. Die houding heeft ervoor gezorgd dat we om ons heen zijn gaan kijken. Jammer, want hij had best nog een of twee jaar met MVV in de Keuken Kampioen Divisie willen spelen”, vertelde zaakwaarnemer Carlos Barros enkele maanden geleden aan Voetbal International.

Chelsea leek lange tijd de beste papieren voor de komst van Mbuyamba in handen te hebben en de jongeling werkte ook een stageperiode af in Londen. Barcelona gaat dus echter aan de haal met het talent, dat ook werd gelinkt aan Celtic, FC Porto, Bayern München, Liverpool en de Eredivisionisten Heracles Almelo en FC Groningen. Mbuyamba is na Frenkie de Jong, Ludovit Reis en Mike van Beijnen de vierde Nederlandse aanwinst van deze zomer voor de Catalaanse grootmacht.