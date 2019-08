‘Geïrriteerde Zinédine Zidane verwerpt miljoenenbod Paris Saint-Germain’

Real Madrid heeft een eerste bod van Paris Saint-Germain van vijftien miljoen euro op Keylor Navas van tafel geveegd, zo verzekeren verschillende Franse media maandag. Mundo Deportivo meldt dat de Koninklijke minstens twintig miljoen vraagt voor Navas, die Real op korte termijn wil verlaten. Trainer Zinédine Zidane wil voorlopig echter niet meewerken aan een tussentijds vertrek van de reservedoelman.

De 32-jarige doelman moet Thibaut Courtois voor zich dulden, waardoor het hem beter lijkt om elders verder te gaan. Zidane snapt volgens bovengenoemde Spaanse sportkrant weinig van de houding van Navas en wil de sluitpost dan ook niet zomaar laten gaan. Navas weet volgens Zidane al maanden dat Courtois eerste keus zou worden en zijn vertrekwens is de oefenmeester van de Madrileense grootmacht duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Daarnaast lijkt het een lastige opgave om in de slotperiode van de transfermarkt nog een adequate vervanger voor Navas aan te trekken.

Navas, wiens contract bij Real doorloopt tot medio 2021, zou enkele maanden geleden al tot een principeakkoord zou gekomen met PSG, al kwam een transfer richting de kampioen van Frankrijk destijds niet van de grond. Trainer Thomas Tuchel zou in hem een alternatief zien voor eerste doelman Alphonse Aréola, terwijl ook AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma is genoemd bij PSG.

Mundo Deportivo komt met Everton-doelman Maarten Stekelenburg op de proppen als eventuele vervanger van Navas. De 36-jarige reservekeeper van the Toffees wordt omschreven als ‘een ervaren doelman die akkoord gaat met een rol als bankzitter en een eenjarig contract in Madrid’. Marca had Stekelenburg vorige week al op een lijstje met mogelijke opvolgers van Navas gezet, evenals Pepe Reina (AC Milan), Willy Caballero (Chelsea) en Diego Benaglio (AS Monaco).