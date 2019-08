‘In Nederland zie ik de echte wereld, bij Arsenal zit je in een soort bubbel’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Charlie Gilmour, de Telstar-aanwinst die vorig seizoen nog met Arsenal in de Europa League speelde.

Door Chris Meijer

Vorig seizoen stond Charlie Gilmour meer dan geregeld op de perfect gemaaide velden van het Arsenal Training Centre met spelers als Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey, Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan. Een jaar later werkt de twintigjarige middenvelder dagelijks zijn oefensessie af op het wat stroeve kunstgrasveld van het Rabobank IJmond Stadion. Een veel groter verschil is er in de voetbalwereld misschien niet zo snel te vinden, maar Gilmour vindt het niet erg. Sterker nog, er is voor de jonge Engelsman een wereld opengegaan met zijn overstap naar Telstar. “Het is anders, maar wel in positief opzicht. Ik heb het gevoel dat ik de echte wereld zie, bij Arsenal zit je in een soort bubbel. Het is goed om daaruit te stappen, ervaring op te doen en in een eerste elftal te spelen. Je hoort verhalen van de andere jongens over de real world en dat geloof je dan niet direct, maar nu begrijp ik hoe het zit”, zo legt hij uit. Gilmour verruilde Arsenal eerder deze zomer voor Norwich City en werd door the Canaries direct op huurbasis naar Telstar gestuurd.

Gilmour vervangt Mesut Özil tijdens de wedstrijd tussen Arsenal en Qarabag (1-0) in de Europa League.

Arsenal pikte Gilmour al op zesjarige leeftijd op in geboortestad Brighton. “Ik ben op de best mogelijke manier opgegroeid bij Arsenal”, vertelt Gilmour. Hij doorliep de jeugdopleiding van the Gunners en zat twee seizoenen geleden in het Europa League-duel met BATE Borisov (2-4 zege) voor het eerst op de reservebank bij de hoofdmacht. Een jaar later volgde tegen Vorskla Poltava (0-3 zege) zijn officiële debuut voor Arsenal, doordat manager Unai Emery hem een kwartier voor tijd in het veld bracht voor Mattéo Guendouzi. Twee weken later kreeg Gilmour opnieuw speeltijd in het treffen met Qarabag (1-0 zege), wat zijn eerste, en tot dusver enige, optreden in het Emirates Stadium betekende. “Mijn debuut in het eerste was het mooiste moment uit mijn carrière tot nu toe. Ik zal die wedstrijden altijd blijven herinneren. Het geeft je zelfvertrouwen natuurlijk een boost, maar ik ben iemand die met beide benen op de grond blijft.”

“Het is interessant om zoveel kwaliteit van dichtbij te zien. Je kan ze op televisie zien, maar als je met ze op het veld staat zie je pas hoe goed ze daadwerkelijk zijn en welk niveau je moet hebben om bij Arsenal of in de Premier League te spelen. Je moet daar wel met vertrouwen trainen, je eigen spel spelen en proberen om indruk te maken als je een kans krijgt. Je bent er niet zomaar, dus je moet vertrouwen in jezelf hebben. Het is een mooi gevoel dat ik met dat soort geweldige spelers gespeeld heb, daar heb ik ontzettend veel van geleerd”, vervolgt Gilmour over de trainingen met de eerste selectie van Arsenal. Ondanks dat de middenvelder in beeld was bij het eerste en vorig seizoen meer dan eens de aanvoerdersband droeg bij de Onder-23, werd zijn aflopende contract niet verlengd.

“Ik heb zo lang bij Arsenal gespeeld, ik wist niet beter. Maar ik wist dat er een tijd zou komen dat ik verder moest. Die tijd was nu aangebroken, ook al hoop je dat die uitblijft. Bij een grote club als Arsenal weet je dat een klein percentage spelers doorbreekt. Iedereen heeft een andere weg, zo gaat het in het leven. Je moet alles blijven geven en dan zien we wel waar het eindigt”, zo klinkt het realistisch. Na zijn vertrek bij Arsenal viel de keuze op Norwich City, waar hij zijn handtekening zette onder een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen. Gilmour koos bewust voor de naar de Premier League gepromoveerde club, onder meer vanwege de voetbalstijl. Hij haalt de seizoensopening tegen Liverpool (4-1 nederlaag) aan om dat uit te leggen. “Ze blijven altijd doen waar ze in geloven: verzorgd voetballen vanuit balbezit. Dat past bij mijn spel. Ze hebben niet veel uitgegeven deze zomer, dus dat laat zien dat ze veel vertrouwen hebben in de jeugdopleiding.”

Gilmour kreeg echter wel snel te horen dat hij eerst een jaar verhuurd zou worden. Waar een huurperiode in een lagere Engelse competitie misschien voor de hand lag, had hij eigenlijk al direct een tijdelijke overstap naar Nederland in zijn hoofd zitten. “Veel mensen in Engeland adviseerden me om naar het buitenland te gaan en een van de opties was Nederland. Teams proberen hier meer te voetballen en blijven dat volhouden, ook als het tegenzit. Ik wil de bal graag op de grond hebben, omdat ik het gevoel heb dat ik technisch goed genoeg ben om dat spel te spelen. Daarom wist ik dat Nederland de juiste plek voor mij zou zijn, het voetbal is aantrekkelijk en teams proberen altijd te voetballen. Het voetbal hier is heel anders, misschien iets minder snel. Maar wel meer tactisch, je moet je hoofd gebruiken. Dat past goed bij mijn spel. Het was een no-brainer, eerlijk gezegd. Daarnaast kende ik de trainer nog van mijn tijd bij Arsenal, dus dat is ook een voordeel. Ik wist niet veel van Telstar, moet ik bekennen”, stelt Gilmour. Andries Jonker, deze zomer gearriveerd als hoofdtrainer bij Telstar, werkte tussen 2014 en 2017 als hoofd jeugdopleidingen bij Arsenal.

Paolo Sabak (tegenwoordig in dienst van NEC) in de achtervolging bij Gilmour tijdens de interland tussen Engeland Onder-16 en België Onder-16 in 2014. De middenvelder van Telstar heeft inmiddels gekozen voor een interlandcarrière voor Schotland.

“Het is een voordeel dat ik de trainer ken, hij heeft me mijn eerste profcontract gegeven bij Arsenal. Er waren heel veel redenen om voor Telstar te kiezen. Ik wilde in een eerste elftal aan spelen toekomen en ik had het gevoel dat deze competitie goed genoeg is om me verder te ontwikkelen. Het helpt dat ik de trainer ken, ik weet hoe hij is en ik weet dat ik het proces kan vertrouwen. Hij heeft een goed cv, heeft bij topclubs gewerkt en is nu hier aan een project begonnen om Telstar richting de Eredivisie te helpen.” Het is de bedoeling dat Gilmour dit seizoen in Velsen-Zuid wordt klaargestoomd voor het eerste elftal van Norwich City. Voor de middenvelder is Todd Cantwell als lichtend voorbeeld gesteld. De 21-jarige middenvelder werd in 2018 een halfjaar verhuurd aan Fortuna Sittard en speelde na zijn terugkeer reeds 28 wedstrijden in het eerste elftal. “Het laat zien dat je een kans krijgt als je ergens goed speelt. Het is moeilijk om een eerste elftal in de Premier League te halen als jonge speler. Ik wil niet zeggen dat Norwich de makkelijkste weg biedt, maar ze geven je wel een platform en hebben veel jonge spelers in het team. Leeftijd is voor hen maar een getal.”

In de eerste weken heeft Gilmour reeds zijn plek weten te vinden in Velsen-Zuid, waar hij tevens woont. “Het is anders dan Londen, een stuk stiller. Het is nice, ik geniet ervan. In de avond geeft het wat rust”, glimlacht de geboren Engelsman, die jeugdinternational voor Schotland is. “Het is leuk om de omgeving te zien, dan ga ik even wandelen. In Londen woonde ik ook niet bij mijn familie, dus ik ben gewend om alleen te zijn. Ik ben hier om een taak te volbrengen. Het is makkelijker om op het voetbal te focussen. Ik heb het gevoel dat ik goed met verschillende situaties kan omgaan. Het is natuurlijk apart om in een ander land en een andere cultuur terecht te komen. Zowel binnen als buiten het veld zal deze periode mij verder helpen” De weinig zonnige zomer doet Gilmour in ieder geval denken aan thuis. Met een glimlach besluit hij: “Ik had gehoopt op een beetje zon.”

Naam: Charlie Gilmour

Geboortedatum: 11 februari 1999

Club: Telstar (gehuurd van Norwich City)

Positie: defensieve middenvelder

Sterke punten: inzicht, passing, aanname

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.