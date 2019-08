‘Hij heeft aanbiedingen gekregen die niemand ter wereld af zou wijzen’

Mauro Icardi lag vorig seizoen al overhoop met de clubleiding van Internazionale en nadat de nieuwe trainer Antonio Conte publiekelijk duidelijk maakte dat de spits niet in zijn plannen voorkomt, wees alles erop dat hij deze zomer uit het Giuseppe Meazza zou vertrekken. Een week voor het sluiten van de transferdeadline staat de Argentijn echter nog altijd onder contract in Milaan en zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara verwacht inmiddels niet meer dat het van een vertrek zal komen.

Juventus werd de afgelopen tijd nadrukkelijk genoemd als nieuwe bestemming voor Icardi, terwijl Napoli zelfs voor een bedrag van 65 miljoen euro, exclusief bonussen, akkoord zou zijn met i Nerazzurri. De aanvaller zelf heeft vooralsnog echter alle aanbiedingen opzijgeschoven. “We hebben veel vrienden in Napels, maar het klopt dat hij ‘nee’ heeft gezegd tegen iedere bestemming die niet Inter is”, vertelde Nara zondagavond bij Tiki Taka.

“Iedereen weet sinds het begin van de zomer al wat zijn keuze is, dat geldt ook voor alle clubs die interesse hebben getoond. Vanuit mijn optiek, zal hij uiteindelijk bij Inter blijven. Hij gelooft niet dat het hier voorbij is. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik weet wel wat hij heeft gezegd sinds het begin van de transferperiode. Daar is hij consistent in geweest. Er zijn aanbiedingen binnen gekomen die niemand ter wereld had afgewezen, maar hij heeft ‘nee’ gezegd voor Inter.”

Inter speelt maandagavond tegen het gepromoveerde Lecce zijn eerste wedstrijd van het Serie A-seizoen en de verwachting is dat Icardi dan geen minuten zal maken. Antonio Conte heeft echter al wel laten weten dat de spits niet voor ‘onrust’ binnen de selectie heeft gezorgd: “Ik heb veel respect voor iedereen en ik voel geen onrust. We werken hard en we weten precies op welke manier we de speler hebben benaderd, maar wat mij betreft zorgt dat niet voor onrust.”