Arjen Robben vol lof: ‘Een erg belangrijke speler, ik ben groot fan van hem’

Arjen Robben geniet momenteel van zijn voetbalpensioen, zo geeft de oud-aanvaller aan bij Sky Deutschland. De oud-international van Oranje stopte deze zomer met zijn profcarrière, nadat hij tien jaar actief was geweest bij Bayern München. Robben vertelt dat hij wel heeft getwijfeld of hij langer moest doorgaan als voetballer.

"Ik had veel aanbiedingen toen bekend werd dat ik Bayern ging verlaten. Dat was een groot compliment voor mij. Ik heb enkele aanbiedingen serieus overwogen. Ik heb ook gesprekken gevoerd met de clubs en geluisterd naar wat ze te vertellen hadden. Maar uiteindelijk heb ik besloten om er een punt achter te zetten", aldus Robben, die zijn nummer tien inmiddels heeft afgedragen aan Philippe Coutinho.

De Nederlander vond het helemaal geen probleem dat Coutinho 'zijn' nummer draagt. “Ik ben er heel makkelijk in: ik wil gewoon het beste voor de club. Als een speler arriveert bij de club en hij wil nummer tien, wat moet ik dan zeggen? 'Nee, laat dat nummer nog een jaar liggen?'”, aldus Robben, die Coutinho omschrijft als een speler met 'enorm veel potentie'. "Maar hij komt in een nieuw land en bij een nieuwe club. Gun hem de tijd."

De voormalig buitenspeler stelt dat er voor Thomas Müller nog altijd een belangrijke rol is weggelegd bij der Rekordmeister. “Ik vind hem een erg belangrijke speler. Ik ben een groot fan van hem. Hij heeft kwaliteiten die niemand anders in het team heeft. Hij is niet altijd de uitblinker, maar hij is altijd bereid te lopen en ruimtes in te duiken. Hij zou voor mij een van de eerste namen zijn die ik zou opstellen.”