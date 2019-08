‘Licht corpulente’ Wesley Sneijder ‘volledig afgebrand’ op social media

Menig voetbalfan keek raar op van het postuur van Wesley Sneijder toen de oud-prof op de tribune van De Galgenwaard plaatsnam voor het duel van FC Utrecht met VVV-Venlo (1-2). Veel fans waren verbaasd over het voorkomen van de iets forsere oud-international, maar Valentijn Driessen begrijpt wel waarom de 'licht corpulente' Sneijder momenteel minder rekening houdt met zijn gewicht.

"Op sociale media werd Wesley Sneijder volledig afgebrand omdat hij niet meer het postuur heeft van de speler die het Nederlands elftal in 2010 bijna de wereldtitel heeft bezorgd", schrijft de journalist van De Telegraaf in zijn column voor de krant. Driessen benadrukt dat Sneijder al van kinds af aan als een monnik geleefd heeft om zich bijna vijftien jaar aan de top van het voetbal te handhaven.

"Jaren legde Sneijder een ongekende mentale en fysieke discipline aan de dag om zijn natuurlijke aanleg tot corpulentie het hoofd te bieden. Begrijpelijk dat iemand na zijn afscheid als actief speler de levensstijl van een asceet even loslaat. Eindelijk is er ruimte om te proeven van de geneugten des levens zonder een dag later de sportieve tol te moeten betalen. Dat geldt helemaal voor een levensgenieter als Sneijder."

"Uiteindelijk zal de topsporter in hem weer tot leven komen", verwacht Driessen, die een vergelijking trekt met Rafael van der Vaart. De oud-middenvelder werd vlak na zijn pensioen ook gewezen op zijn extra gewicht. Momenteel ziet Van der Vaart er echter weer fitter uit. "Hij bewoog zich gisteren zo fit als een hoentje door de studio van Ziggo Sport om de Premier League te analyseren. Op hem hebben sociale media en fatshaming allang geen grip meer", stelt Driessen over Van der Vaart.