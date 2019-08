Barcelona moest ouders van debutant Ansu Fati om toestemming vragen

Ansu Fati maakte zondagavond zijn debuut in de hoofdmacht van Barcelona. De aanvaller, 16 jaar en 300 dagen, groeide tegen Real Betis (5-2 winst) uit tot de op een na jongste debutant in het eerste van de Catalanen. Vicenç Martínez was slechts twintig dagen jonger toen hij in 1941/42 voor het eerst zijn opwachting bij Barcelona mocht maken.

Spaanse media schrijven maandag dat Barcelona daags voor het duel bij de ouders van Fati aanklopte met het verzoek om schriftelijke toestemming te geven voor eventuele speeltijd. In de regelgeving van LaLiga staat immers dat minderjarige voetballers alleen in avondduels mogen spelen als hun ouders daar hun goedkeuring aan geven.

“Hij heeft kwaliteiten”, vertelde Ernesto Valverde na afloop. “Het klopt dat hij heel jong is. Maar we hebben dingen gezien die ons kunnen helpen in bepaalde situaties. Hij heeft veel zelfvertrouwen, hij is snel en zijn capaciteiten zijn veelbelovend. Als we bij oudere spelers niet naar hun leeftijd moeten kijken, moeten we dat bij jongelingen ook niet doen.”

“Ik was heel nerveus”, vertelde Fati na afloop aan Barça TV. “Ik heb alleen maar goede woorden over voor iedereen, voor de club, voor de trainer en voor de fans.” Na afloop bleef de jongeling naar de tribune kijken. “Naar mijn ouders, naar mijn familie. Ze hebben mij altijd gesteund. Ik bleef staan omdat ik het niet kon geloven.”

“Geweldige wedstrijd van iedereen”, reageerde Lionel Messi op Instagram, waar hij een foto van een omhelzing met Fati publiceerde. “De eerste driepunter in LaLiga. Ik ben heel blij dat de jeugdspelers hun dromen als het halen van het eerste en het scoren in het Camp Nou zien uitkomen.” Jeugdspeler Carles Pérez had een productief aandeel in de zege.