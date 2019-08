Messi zorgde voor inspiratie bij zege: ‘Ik heb geprobeerd hem te kopiëren’

Antoine Griezmann vervulde zondagavond een belangrijke rol voor Barcelona door onder meer twee keer te scoren tegen Real Betis (5-2 winst). Barcelona kende met een 1-0 nederlaag tegen Athletic Club een slecht begin van het LaLiga-seizoen, waardoor zowel trainer Ernesto Valverde als Griezmann gebrand was op een overwinning in het Camp Nou.

"Het was ook een belangrijke wedstrijd voor Griezmann, ook gezien de blessuregevallen die wij hebben", zei Valverde na afloop tegenover de Spaanse media. "Hij liet zich vaak terugzakken naar het middenveld en was op deze manier belangrijk voor ons. Het is voor ons essentieel dat er meer spelers zijn die tot scoren komen. Dat Griezmann nu heeft gescoord, geeft hem ook wat meer vertrouwen."

Griezmann is eveneens blij dat hij een belangrijke rol heeft kunnen spelen voor Barcelona. "Na de nederlaag (tegen Athletic Club, red.) moesten we deze week voornamelijk hard werken. We wisten dat er commentaar zou komen op het verlies, maar we zijn opgestaan. Wanneer belangrijke spelers ontbreken, moeten anderen opstaan. Dat heb ik, maar ook de rest gedaan", zei de spits bij Movistar.

Griezmann maakte indruk op het thuispubliek met zijn spel en zijn doelpunten. Met name de tweede treffer, waarbij hij met een bekeken knal zijn ploeg op voorsprong zette, zorgde voor blije gezichten. De spits vertelt dat Lionel Messi hem inspireerde. "Ik zie Messi vaak dat soort doelpunten maken op de training, ik heb geprobeerd hem te kopiëren", lacht Griezmann.