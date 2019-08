Glansrol Ibrahimovic verpest door rivaal; Ron Jans lijdt thuisnederlaag

Rivalen Los Angeles FC en Los Angeles Galaxy hebben aan een attractieve wedstrijd een punt overgehouden. De stadsgenoten speelden in de nacht van zondag op maandag tegen elkaar, waarbij Zlatan Ibrahimovic wederom een glansrol vervulde. De Zweed kon echter niet voorkomen dat Los Angeles FC uitgerekend door Carlos Vela toch nog een gelijkspel uit het vuur sleepte: 3-3. Afgelopen nacht kwam Ron Jans ook weer in actie met FC Cincinatti en verloor in eigen huis van Columbus Crew: 1-3.

Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy 3-3

Tijdens El Tráfico was het Ibrahimovic die zijn ploeg na twee minuten al op voorsprong had gezet. Na de gelijkmaker van Latif Blessing deed de Zweedse aanvaller wederom van zich spreken door bij een uitbraak de doelman te omspelen en simpel te scoren: 1-2. De bezoekers kwam vervolgens op 1-3 door Cristian Pavón, maar moesten daarna even slikken toen Blessing vlak voor rust andermaal de aansluitingstreffer maakte: 2-3.

Na de onderbreking was het Vela die voor een puntendeling zorgde. Vela werd in het recente verleden geconfronteerd met de woorden van Ibrahimovic dat de aanvaller van Los Angeles FC niet zo goed is als de ex-Ajacied, aangezien Ibrahimovic op topniveau heeft geschitterd in Europa. Vela maakte vlak na de thee de 3-3 en zorgde er dus voor dat de heldenrol van zijn rivaal een knauw kreeg.

FC Cincinatti - Columbus Crew 1-3

Ron Jans heeft met FC Cincinatti een nederlaag geleden in de Major League Soccer. In eigen huis was Columbus Crew met 1-3 te sterk. Hoewel de thuisploeg, met Maikel van der Werff in de basis, voldoende kansen wist te creeren, was het Columbus Crew dat dankzij twee doelpunten van Gyasi Zardes en een goal van Luis Mario Diaz Espinoza na negentig minuten mocht juichen. In de tweede helft maakte Kekuta Manneh de enige treffer namens FC Cincinatti.