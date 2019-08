Van de Beek heeft nieuwe vriendin; quality time voor Cristiano Ronaldo

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Donny van de Beek is niet langer vrijgezel. Hij heeft niemand minder dan de dochter van Dennis Bergkamp aan de haak geslagen. Hoe lang Donny en Estelle al samen zijn, is niet bekend.





Cristiano Ronaldo ging met zijn vrouw Georgina Rodríguez en vier kinderen naar de golfbaan. De stervoetballer won met Juventus de eerste wedstrijd van het seizoen bij Parma (0-1).





Mats Hummels ging ‘eindelijk’ weer eens uit eten met zijn vrouw Cathy. De verdediger is succesvol aan het seizoen begonnen met Borussia Dortmund:won de eerste twee competitiewedstrijden.



Er was veel te doen om racisme jegens donkere voetballers. Ook Paul Pogba laat zich niet onbetuigd; de middenvelder van Manchester United schrijft: ‘Mijn voorouders en mijn ouders hebben ervoor gezorgd dat mijn generatie vrij is om te werken, de bus te nemen, te voetballen. Racistische beledigingen zijn dom en kunnen me alleen maar sterker maken en motiveren om voor de volgende generatie te vechten.’







Andy van der Meijde beleefde een leuke dag met zijn gezin. De oud-voetballer is tegenwoordig vooral bekend van zijn serie Bij Andy in de auto, die nu ook op FOX Sports te zien is.







Aad de Mos zocht met het warme weer het zwembad op, waar de voetbalanalist zich vermaakte met zijn twee kleinzoons Kiet en Mexim.







Tonny Vilhena verkende zondag met zijn broertje Randy op de step zijn nieuwe thuisstad Krasnodar. Met de gelijknamige club speelde de middenvelder een dag eerder gelijk tegen Lokomotiv Moskou (1-1).







Perr Schuurs is in de wolken met zijn vriendin Roos Wijnands. Woensdag wacht voor de Ajacied de belangrijke confrontatie met APOEL Nicosia, al is de vraag of de verdediger in actie komt.