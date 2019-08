PSV krijgt slecht nieuws uit Duitsland en hoopt op opening in Engeland

Nicolas González komt naar alle waarschijnlijkheid niet naar PSV. De Telegraaf meldt zondagnacht dat VfB Stuttgart niet wil meewerken aan een vertrek van de aanvaller, die in Eindhoven werd gezien als alternatief voor Ritsu Doan van FC Groningen. "PSV had zijn voorwerk gedaan bij de zaakwaarnemer, maar toen het zich bij zijn club meldde was het antwoord helder: onbespreekbaar", aldus de krant.

De komst van Doan blijft vanwege de vraagprijs van Groningen een moeilijk dossier. Naar verluidt zet Groningen in op een transfersom van 'richting de veertien miljoen euro', exclusief een 'stevig' doorverkooppercentage. PSV wilde niet verder gaan dan acht miljoen euro en 'wat extra's', zo linkt het. De zaakwaarnemer van Doan probeert een flexibelere houding van Groningen te bewerkstelligen, maar PSV kijkt al wel verder.

De interesse van de Eindhovenaren in Alireza Jahanbakhsh werd afgelopen week bekend. PSV hoopt de voormalig topscorer van de Eredivisie voor een seizoen te huren van Brighton & Hove Albion. Een dezer dagen hoopt men te horen of de Premier League-club daaraan wil meewerken. "Dan kan het snel gaan, wanneer Groningen een te gortige vraagprijs voor Doan blijft hanteren."

Jahanbakhsh zat zaterdagmiddag tegen Southampton voor de derde keer op rij niet bij de wedstrijdselectie van Brighton. Tot dusver leek hij niet te mogen vertrekken, maar zijn bijrol kan een 'nieuwe opening' bieden voor PSV. De vicekampioen van Nederland ziet het volgens De Telegraaf niet als groot probleem dat Jahanbakhsh een jaar lang nauwelijks wedstrijden heeft gespeeld. "Jahanbakhsh was een topspeler in de Eredivisie, weet wat er gevraagd wordt en is bovenal een ander type aanvaller dan de club in huis heeft."