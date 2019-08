AS verrast met woordkeuze voor optreden van Frenkie de Jong

De Spaanse media zijn overwegend positief over het optreden van Frenkie de Jong tegen Real Betis. De middenvelder van Barcelona behoorde niet tot de grote uitblinkers en na afloop klonk veel onvrede over zijn rol als linkshalf. Sommige supporters van Barcelona klaagden op sociale media dat trainer Ernesto Valverde de zomeraankoop verkeerd gebruikt. Ook in Spanje wordt opgemerkt dat De Jong soms onwennig oogde op zijn nieuwe plek, maar zijn bijdrage wordt als voldoende tot zeer goed beoordeeld.

Sport beschrijft het optreden van iedere speler met één woord en kiest 'oncomfortabel' voor De Jong. De ex-Ajacied krijgt een zes toegekend. "Hij werd opgesteld aan de linkerkant en oogde wat verloren. Uiteindelijk kwam hij centraal te staan, waar hij het meest op zijn plek is. Het kost gewoonweg tijd om te wennen aan een nieuwe positie", stelt Sport. De krant kent vier spelers een negen toe: Jordi Alba, Sergio Busquets, Sergi Roberto en Antoine Griezmann. Met twee doelpunten en een assist kende Griezmann een heerlijk thuisdebuut in competitieverband. "Hij deed wat verwacht mag worden van een speler die wordt opgesteld om het verschil te maken", aldus Sport.

Van sportplatform 90min krijgt Griezmann zelfs een tien. "Hij begon de transfersom van 120 miljoen euro te rechtvaardigen. Hij maakte zijn eerste doelpunt op het moment dat Barcelona de treffer het hardst nodig had. Zijn tweede was een kunstwerk." De Jong kan rekenen op een zeven van El Desmarque, voor een 'onopvallend optreden dat in orde was'. 90min deelt hetzelfde cijfer uit aan de Nederlander. "Hij was de 'minst goede' van de drie middenvelders, maar dat betekent niet dat hij een slechte wedstrijd speelde. Hij kwam niet in moeilijkheden en had een bijdrage aan de wedstrijd, al had hij wel meer kunnen geven."

AS geeft geen cijfers, maar beoordeelt wel het spel van alle individuen. Het spel van De Jong wordt 'indrukwekkend' genoemd. In tegenstelling tot veel analisten ziet de krant juist de voordelen van een rol als linkshalf voor De Jong. Hoewel hij weinig in balbezit was, wordt zijn spel zelfs getypeerd als een 'masterclass'. "Alles doet hij goed. Aan de bal heeft hij aandacht voor ieder detail. Aan de linkerkant kon hij een grotere bijdrage leveren aan het aanvalsspel. Een masterclass op elk terrein." Ook Mundo Deportivo komt met een positief oordeel zonder een cijfer te geven. "De Jong kwam een keer in schietpositie, maar durfde het niet aan. Hij hielp enorm bij het drukzetten van Barcelona, maar het beste van hem moet nog komen. Hij kan zich nog enorm ontwikkelen in het team."