Frenkie de Jong ‘overgeslagen’: ‘Word een beetje verdrietig van zijn heatmap’

Frenkie de Jong speelde zondagavond geen hoofdrol in de competitiewedstrijd tussen Barcelona en Real Betis (5-2). De middenvelder werd door trainer Ernesto Valverde opgesteld als linkshalf en leek zich op die positie niet helemaal thuis te voelen. Zijn sterke punten kwamen niet tot uiting op die positie, concluderen meerdere analisten en oud-voetballers na de zege van Barcelona. De Jong vormde in het Camp Nou een middenveld met Sergio Busquets en Sergi Roberto.

Statistiekenbureau Opta meldt dat De Jong de bal 73 keer aanraakte: minder dan elke andere basisspeler van Barcelona, behoudens doelman Marc-André ter Stegen. "Overgeslagen", luidt de conclusie. Hedwiges Maduro schrijft op Twitter dat De Jong niet op de positie speelde waar hij 'dwingend' kan zijn. "Nu eindigt hij vaak aan de linkerzijlijn. Daar wil je hem dus niet hebben. Hij is niet een jongen van de actie. Hij moet ruimte voor zich hebben. En eindigen in het midden", stelt Maduro. "Eigenlijk moet Frenkie de Jong naast Sergio Busquets spelen, dat is mijn mening."

Maduro stipt aan dat Barcelona met één controleur speelt, in tegenstelling tot Ajax vorig seizoen. "Ik denk dat het beste systeem voor Frenkie de Jong is wanneer een team met twee controleurs speelt. Zodat hij van achteruit kan penetreren." Youri Mulder, zondagavond analist bij Ziggo Sport, is het daar roerend mee eens. "Bij Ajax heeft hij natuurlijk met Lasse Schöne voor de verdediging gespeeld, met Donny van de Beek als nummer 10. Soms komt het zo uit bij Barcelona, als Rafinha vanaf de buitenkant naar binnen toe komt en staan De Jong en Sergio Busquets naast elkaar. Maar het is niet zijn kwaliteit om met een Busquets schuin rechts achter hem voor de diepte moeten zorgen richting het zestienmetergebied."

"Alle ogen waren nu op hem gericht, ook omdat Lionel Messi er niet bij was. Ga het dan maar waarmaken, zeker na de lastige uitwedstrijd van vorige week", doelt Mulder op de verloren seizoensouverture tegen Athletic Club (1-0). "Als je rekening houdt met die omstandigheden, heeft hij het vandaag goed gedaan. Maar af en toe zal hij als links- of rechtshalf moeten spelen." Op sociale media klinkt veel onvrede over de rol die De Jong vertolkte. Supporters van Barcelona keren zich tegen trainer Valverde en vinden dat hij De Jong verkeerd gebruikt. Commentator Jeroen Elshoff wordt er evenmin blij van. "Beetje verdrietig van de heatmap van Frenkie", tweet hij.

Ook bij Studio Voetbal is de rol van De Jong onderwerp van gesprek. "In de eerste helft kwam hij heel weinig aan de bal en als hij aan de bal kwam, was dat op plaatsen waar we hem bij Ajax zelden hebben gezien. Dus nog niet op de positie waar hij in de voorbereiding wel een paar wedstrijden heeft gespeeld", merkt Pierre van Hooijdonk op. Rafael van der Vaart voegt lachend toe dat De Jong nooit eerder zo vaak in het vijandelijke strafschopgebied heeft gestaan als in de eerste helft. "Je ziet wel dat hij ietsjes onder de indruk van alles is. Dat heeft een beetje tijd nodig en daarom is het ook goed dat hij die minuten krijgt. Dan zul je zien dat hij in een paar wedstrijden 'de oude Frenkie' weer is."

Bondscoach Ronald Koeman heeft de wedstrijd bekeken en hield De Jong ook in de voorbereiding in de gaten. "Maar dit was eigenlijk voor het eerst dat hij samen met Busquets op het middenveld speelde. En Busquets is ook echt de man voor de verdediging, die in de opbouw betrokken wordt, eigenlijk ook de grote kwaliteiten van Frenkie", aldus Koeman. "Het is natuurlijk niet voor niks dat hij vorige week ook al begon, terwijl Ivan Rakitic en Busquets op de bank zaten, en ook vanavond weer speelt. Dat zijn goede tekenen dat ze zeer tevreden zijn." Koeman gelooft niet dat zijn rol als linkshalf De Jong beperkt. "Het is wel een speler die heel veel beweegt, kijkt waar ruimtes zijn, om in het spel betrokken te worden, ik geloof niet dat dat een probleem is."