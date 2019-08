Uitvallen van twee sterspelers smet op eenvoudige overwinning PSG

Paris Saint-Germain heeft zondagavond eenvoudig gewonnen van Toulouse (4-0). Groot was de vreugde in het Parc des Princes echter niet, want PSG verloor met Edinson Cavani en Kylian Mbappé zijn twee sterspelers. Neymar was er, vanwege een blessure en transferperikelen, sowieso niet bij.

PSG moest het in de eerste helft vooral hebben van de grillen van Mbappé, zeker toen Cavani al vroeg uitviel met een liesblessure. Mbappé was in de openingsfase tweemaal dichtbij de openingstreffer, maar stuitte net zo vaak op doelman Baptiste Reynet. Tussen die pogingen in werd Toulouse gevaarlijk in de persoon van Issiaga Sylla, die net naast mikte.

In de tweede helft namen de Parijzenaars al snel afstand van de verdedigend ingestelde tegenstander. Maxim Choupo-Moting draaide zich knap vrij tussen meerdere verdedigers en rondde fraai af. Een ongelukkig eigen doelpunt van Mathieu Goncalves vergrootte niet veel later de voorsprong van PSG.

Daardoor was de wedstrijd beslist, maar zorgeloos kwam de ploeg van trainer Thomas Tuchel de wedstrijd niet door: Mbappé viel in de 66ste minuut uit met een hamstringblessure. Ángel Di María miste daarna een strafschop, maar Choupo-Moting maakte er later alsnog 3-0 van met een intikker. Met een rake kopbal zorgde Marquinhos voor het slotakkoord: 4-0.