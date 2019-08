Galatasaray verspeelt zege in allerlaatste minuut na doelpunt van Ryan Babel

Ryan Babel heeft zich zondagavond direct laten zien bij Galatasaray. De linksbuiten was in zijn tweede wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever trefzeker tegen Konyaspor. Lange tijd leek Babel daarmee het winnende doelpunt te hebben gemaakt, ware het niet dat de uitploeg in de allerlaatste minuut nog op gelijke hoogte kwam.

Na zestig minuten kreeg Babel de bal aan de linkerkant van het veld. De ex-Ajacied sneed vervolgens naar binnen en schoot via het been van een verdediger raak: 1-0. Een kwartier later moest Galatasaray verder met tien man na een rode kaart van Jean Michael Seri, die met gestrekt been inkwam op een tegenstander. Het tiental van Gala leek de overwinning over de streep te trekken, maar had buiten Jens Jonsson gerekend, die in de 96ste minuut nog gelijk maakte: 1-1.