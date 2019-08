Kluivert en Schöne zien zes goals; Denswil en Dijks remiseren tegen Amrabat

AS Roma heeft zondagavond niet weten af te rekenen met Genoa. De club uit Rome, met Justin Kluivert in de basis, had veel moeite met het Genoa van Lasse Schöne en moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt: 3-3. Tegelijkertijd wonnen Hans Hateboer en Marten de Roon met Atalanta tegen SPAL (2-3), terwijl Mitchell Dijks en Stefano Denswil met Bologna niet verder kwamen dan een 1-1 remise tegen tien man van Verona.

AS Roma – Genoa 3-3

Na een attractieve eerste helft moesten beide ploegen zich tevredenstellen met een 2-2 tussenstand. Cengiz Ünder rondde een prachtige solo knap af, maar even later trok Andrea Pinomonti de stand gelijk. Via Edin Dzeko kwam Roma weer op voorsprong, maar vlak voor rust kwamen Schöne en consorten langszij door een benutte strafschop van Domenico Criscito: 2-2. AS Roma kwam vlak na de thee op 3-2 dankzij een vrije trap van Aleksandar Kolarov, maar Genoa wist via Christian Kouamé alsnog een punt te pakken: 3-3.

SPAL – Atalanta 2-3

Atalanta, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis, keek na een halfuur spelen tegen een 2-0 achterstand aan. Federico Di Francesco en Andrea Petagna. Nog voor de onderbreking wist de club uit Bergamo iets terug te doen met een doelpunt van Robin Gosens, die een voorzet van Hateboer hard raak kopte: 2-1. Luis Muriel zorgde in de tweede helft voor de ommekeer. De aanvaller maakt snel achter elkaar twee doelpunten en bezorgde zijn ploeg de drie punten.

Verona – Bologna 1-1

Mitchell Dijks en zijn ploeggenoten kenden een goed begin. Pawel Dawidowicz moest met een rode kaart het veld verlaten en de daaropvolgende penalty bleek een prooi voor Nicola Sansone: 0-1. Bologna was de sterkere partij, maar het was Verona dat het volgende doelpunt produceerde. Miguel Veloso schoot een vrije trap prachtig raak: 1-1. Verona, met Sofyan Amrabat als invaller in de tweede helft, hield vervolgens stand.