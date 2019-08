Uitblinkers Raphinha en Bruno Fernandes gidsen Keizer naar koppositie

Sporting Portugal begeeft zich weer op de eerste plek in Portugal. De ploeg van trainer Marcel Keizer, die zonder de naar Eintracht Frankfurt vertrekkende Bas Dost aantrad, was zondagavond een maatje te groot voor Portimonense: 1-3. Door de overwinning staat Sporting weer aan kop in de Liga NOS met zeven punten uit drie duels.

Bij de spectaculaire openingsfase kwam Sporting als winnaar uit de bus. De bezoekers kwamen binnen vijf minuten op een 0-2 voorsprong via Raphinha en Luiz Phellype. Snel daarna maakte Romulo met een penalty de aansluitingstreffer. Sporting wist in de tweede helft de voorsprong te verdubbelen dankzij wederom Raphinha, die een strakke voorzet van de andere uitblinker Bruno Fernandes bekroonde met een doelpunt: 1-3.