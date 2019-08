Vitolo bezorgt Atlético Madrid volgende minimale overwinning

Atlético Madrid heeft zondagavond in LaLiga opnieuw nipt gewonnen. Los Colchoneros boekten, nadat vorige week Getafe werd geklopt met 1-0, op bezoek bij Leganés een 0-1 overwinning. In een weinig spectaculair duel leken de bezoekers even af te stevenen op een frustrerende 0-0, totdat de ingevallen Vitolo in de slotfase toesloeg.

Atlético had al na drie minuten op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Álvaro Morata rakelings naast mikte. De ploeg van trainer Diego Simeone had daarna zichtbaar moeite om openingen te vinden en mocht zelfs doelman Jan Oblak danken dat het niet op achterstand kwam. De Slowaak reageerde na 33 minuten knap op een inzet van Youssef En-Nesyri.

Direct na rust had João Félix de 0-1 op zijn schoen, maar de topaankoop van de Madrilenen zag zijn volley net over gaan. Aan de andere kant raakte Jonathan Silva de lat uit een vrije trap, die nog licht werd aangeraakt door Oblak. Ook Saúl Níguez raakte luttele minuten later het aluminium; de Atléti-middenvelder mikte op de paal.

Atlético bleef zoeken naar de bevrijdende treffer, die iets minder dan twintig minuten voor tijd ook kwam. João Félix vond in de zestien meter invaller Vitolo, die naar binnen dribbelde en de bal eenvoudig in de verre hoek kon schuiven. Morata zag een inzet daarna knap gekeerd worden door Leganés-doelman Juan Soriano, maar de zege van Atlético kwam geen moment meer echt in gevaar.