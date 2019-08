Rondo concludeert: Feyenoord ‘gromt’ tijdens PSV - Apollon Limassol

Na de moeizame wedstrijden tegen FK Haugesund heerste negativiteit rondom PSV, maar daar kwam verandering in na overwinningen op Heracles Almelo (0-2) en Apollon Limassol (3-0). Ruud Gullit heeft hoge verwachtingen van de Eindhovenaren en met name van de voorhoede. De analist wacht tot het moment dat het 'klikt' tussen voorhoedespelers Mohamed Ihattaren, Steven Bergwijn, Donyell Malen en Kostas Mitroglou.

"Als die vier spelers voorin een klik krijgen, dan kan het echt leuk worden", stelt Gullit zondagavond bij Rondo. "Ik voel dat daar iets heel erg leuks gaat gebeuren. Het loopt nu nog niet helemaal, de aanvallers lopen elkaar nog een beetje in de weg. Ze moeten het ritme gaan voelen. Dan wordt het voor de rest ook makkelijker." Gullit stelt dat er 'zoveel potentie' zit in de ploeg van PSV, "Het is heel leuk om naar te kijken."

Het debuut van Mitroglou wordt door de analisten bewierookt. De Griek, die wordt gehuurd van Olympique Marseille, maakte indruk met zijn invalbeurt tegen Apollon Limassol. "In Rotterdam hebben ze gegromd. Zo’n type had Feyenoord juist nodig", stelt Emile Schelvis en daar zijn Jack van Gelder en Youri Mulder het mee eens. Jan van Halst is daarnaast ook goed te spreken over Érick Gutiérrez, die zijn basisplek in de ogen van de analist verdient.

"Ik denk dat de puzzel op het middenveld aan het vallen is met Érick Gutiérrez. Vorig jaar vond ik hem heel laks, maar nu zie je hem tackelen en ballen veroveren", aldus Van Halst. "Het is als Hakim Ziyech: hij geeft de risicoballen. Die heb je nodig." Gutiérrez vormde tegen Apollon een middenveld met Pablo Rosario en Cody Gakpo; Bergwijn speelde daarvoor als nummer 10, terwijl Ihattaren en Malen voorin stonden.