‘Van Bommel vindt dat ik daar niet in pas, dan heb ik dat te accepteren’

Bart Ramselaar ruilde PSV afgelopen week in voor FC Utrecht. De 23-jarige middenvelder kon bij de Eindhovenaren niet meer rekenen op veel speelminuten en aasde daarom op een transfer. Diverse clubs in Nederland, zoals AZ en sc Heerenveen, hadden belangstelling voor Ramselaar, maar hij is blij dat hij weer terecht is gekomen bij zijn voormalig werkgever.

Ramselaar dacht vorig jaar nog vaak dat hij kon vechten voor een kans bij PSV, maar langzamerhand viel bij hem het kwartje. "Op een gegeven moment moet je realistisch zijn. Dan heb je een jaar bijna niets gespeeld. Dan is het vrij duidelijk dat je een nieuwe stap moet maken. Ik denk dat dit (FC Utrecht, red.) op dit moment een goede keuze is", zegt Ramselaar in gesprek met Veronica Inside.

De middenvelder erkent dat hij vaak teleurgesteld rondliep bij PSV. "Het afgelopen seizoen was gewoon niet leuk. Ik was niet gelukkig bij PSV. De eerste twee jaar wel. Toen heb ik veel mooie dingen meegemaakt: kampioenschap, veel gespeeld, Champions League. In dat opzicht heb ik een positief gevoel over PSV overgehouden. Alleen het laatste seizoen is niet wat ik ervan verwacht had."

Ramselaar beseft dat Mark van Bommel een nieuw systeem hanteert. "Hij vindt dat ik daar niet in pas. Dan heb ik dat te accepteren. Dan moet ik verder gaan", zegt de middenvelder, die erkent dat hij vaak heeft gedacht dat hij van toegevoegde waarde kon zijn voor PSV. "Tuurlijk heb ik dat vaak gedacht, maar uiteindelijk maakt de trainer de keuze. Ik heb me proberen terug te knokken. Het is nu zo gelopen."