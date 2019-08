Guus Til is goud waard voor Spartak Moskou in minuut 92

Guus Til heeft zijn eerste doelpunt voor Spartak Moskou te pakken. De grootmacht uit de Premjer-Liga leek zondagavond af te stevenen op een 1-1 gelijkspel bij Krylja Sovetov Samara, maar in minuut 92 schoot de van AZ overgekomen middenvelder vanaf de rand van het strafschopgebied raak in de linkerhoek. Til heeft tot dusver nog geen minuut gemist in de competitie.

De aankoop van maximaal achttien miljoen euro zorgde ervoor dat Spartak tot de vijf koplopers behoort in Rusland. Na zeven wedstrijden hebben FK Krasnodar, Spartak Moskou, Lokomotiv Moskou, Zenit Sint-Petersburg en FK Rostov allemaal veertien punten verzameld. CSKA Moskou volgt op korte afstand met dertien punten. Over een week wacht voor Til en Spartak de kraker in eigen huis tegen Zenit.