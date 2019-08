AC Milan kan niet overtuigen bij seizoensouverture en gaat onderuit

AC Milan is het Serie A-seizoen begonnen met een teleurstellend resultaat. I Rossoneri verloren uit bij Udinese met een minimaal verschil: 1-0. De wedstrijd, die bepaald niet bol stond van de grote kansen, werd in de tweede helft beslist door een knappe kopbal van Rodrigo Becão.

Milan gaf deze zomer meer dan honderd miljoen euro uit aan zes nieuwe spelers, maar geen van de aanwinsten begon in de basis. In de eerste helft waren weinig opwindende momenten te beleven in de Dacia Arena. Milan mocht het spel maken, terwijl de thuisploeg voornamelijk gokte op snelle uitbraken in de tegenstoot. Het eerste gevaar kwam na een kwartier van Udinese, waar Jens Larsen een voorzet rakelings over het doel zag vliegen.

Vlak voor rust leek Alessio Romagnoli de Milanezen op voorsprong te zetten, maar de verdediger, die was meegekomen voor de hoekschop, schoot van dichtbij naast. In blessuretijd werd scheidsrechter Fabrizio Pasqua door de VAR naar de kant geroepen voor een mogelijke penalty voor Udinese, maar de arbiter vond de vermeende overtreding van Samu Castillejo te licht voor een strafschop.

Ook in de tweede helft waren kansen zeldzaam. Een kwartier na de pauze werd Udinese gevaarlijk via Kevin Lasagna, maar zijn kopbal ging ver over. Nadat Krzysztof Piatek aan de andere kant geen penalty kreeg, brak Udinese in de 72ste minuut de ban: verdediger Rodrigo Becão kopte uit een hoekschop raak. Kort daarna zag Lasagne een gevaarlijke inzet gekeerd worden door Gianluigi Donnarumma. Milan ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker en claimde in de 83ste minuut opnieuw een penalty. De handsbal van Samir Santos werd door de VAR echter niet bestraft.