Ongelukkige Karim Rekik bezorgt Wout Weghorst een hoofdrol

VfL Wolfsburg heeft ook de tweede wedstrijd van het Bundesliga-seizoen in winst omgezet. De formatie van trainer Oliver Glasner was zondag in Berlijn te sterk voor Hertha BSC: 0-3. Karim Rekik en Wout Weghorst speelden beide een cruciale rol, aangezien de verdediger vroeg in de wedstrijd een strafschop veroorzaakte die werd benut door de spits.

In een enerverende openingsfase kreeg Hertha al snel een strafschop toegekend door scheidsrechter Guido Winkmann. Na ingrijpen van de VAR besloot de arbiter de penalty echter in te trekken. Even later was het de uitploeg die een strafschop kreeg toegekend. Rekik haalde een tegenstander onderuit in de zestien meter, waarna Weghorst mocht aanleggen. De Oranje-international hield zijn zenuwen in bedwang en schoot raak: 0-1.

De thuisploeg probeerde na de vroege tegentreffer het tij te keren, maar de club uit Berlijn kon het net niet vinden. Ook in de tweede helft probeerde men een gaatje te vinden, mede met invaller Daishawn Redan. Wolfsburg hield echter stand en breidde vlak voor tijd de voorsprong nog uit. In de counter kon Josip Brekalo naar binnen dribbelen en in de lange hoek scoren: 0-2. Wolfsburg kwam in blessuretijd nog op 0-3 via Jérôme Roussillon.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Borussia Dortmund 2 2 0 0 6 6 2 RB Leipzig 2 2 0 0 5 6 3 SC Freiburg 2 2 0 0 5 6 4 VfL Wolfsburg 2 2 0 0 4 6 5 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 3 6 6 Bayern München 2 1 1 0 3 4 7 Borussia Mönchengladbach 2 1 1 0 2 4 8 Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 0 3 9 TSG Hoffenheim 2 1 0 1 0 3 10 Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 0 3 11 Hertha BSC 2 0 1 1 -3 1 12 Schalke 04 2 0 1 1 0 1 13 FC Augsburg 2 0 1 1 -4 1 14 1. FC union Berlin 2 0 1 1 -4 1 15 SC Paderborn 07 2 0 0 2 -3 0 16 Werder Bremen 2 0 0 2 -3 0 17 1. FC Köln 2 0 0 2 -3 0 18 FSV Mainz 05 2 0 0 2 -5 0