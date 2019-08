Recordaankoop Newcastle United dompelt Tottenham Hotspur in rouw

Tottenham Hotspur heeft zondagavond de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Het team van manager Mauricio Pochettino was voor eigen publiek niet opgewassen tegen Newcastle United, dat dankzij een voltreffer van recordaankoop Joelinton de eerste punten van het seizoen pakte. Burnley liet tegelijkertijd na om Wolverhampton Wanderers een nederlaag toe te brengen: de thuisploeg verzilverde in de 97e minuut een penalty.

Tottenham Hotspur - Newcastle United 0-1

Een doelpunt van Joelinton zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. Newcastle United maakte achterin een stabiele indruk en was in aanvallend opzicht zeer efficiënt. Het eerste gevaar van the Magpies was na dik twintig minuten spelen, toen Hugo Lloris een goede redding op een inzet van Sean Longstaff had. Luttele minuten later viel de 0-1: na een slimme pass van Christian Atsu maakte Joelinton zijn eerste goal. Daar had Tottenham niet van terug. Pochettino keek lijdzaam toe hoe alleen Heung-min Son en Lucas Moura in de eerste helft voor gevaar namens de Londenaren konden zorgen.

Tottenham zocht na rust met man en macht naar de 1-1, maar Newcastle hield goed stand. Na een uur spelen maakten Christian Eriksen en Giovani Lo Celso hun entree, maar ook met het duo binnen de lijnen waren de Londenaren niet in staat om minimaal een gelijkspel af te dwingen. Elf minuten voor tijd claimde heel Tottenham nog een penalty, na een duel tussen Jamaal Lascelles en Harry Kane. Mike Dean liet doorspelen, terwijl Anthony Taylor er als VAR niks in zag. Ook in de slotfase en de zes minuten extra tijd kwam het scorebord niet meer in beweging, ondanks nog een goede mogelijkheid voor Moura.

Wolverhampton Wanderers - Burnley 1-1

Met een heerlijk doelpunt brak Ashley Barnes de ban in het Molineux Stadium. Na twaalf minuten slaagde Wolverhampton er niet in om de bal weg te werken, waarna de vrijstaande Barnes het leer met de borst aannam en van afstand raak volleerde in de linkerhoek. De 0-2 hing vervolgens nadrukkelijker in de lucht dan de gelijkmaker. In de tweede helft slaagde Wolverhampton er lange tijd evenmin in om Burnley in grote problemen te brengen. In de slotfase voerde men de druk op en dat leidde diep in de blessuretijd tot een penalty, na een overtreding op Raúl Jiménez. De Mexicaan ging zelf achter de bal staan en maakte geen fout, waardoor Wolverhampton een clubrecord evenaarde: in 1979 bleef men ook tien opeenvolgende thuiswedstrijden ongeslagen in de competitie.