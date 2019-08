Kenneth Pérez verveelt zich: ‘Wie heeft Feyenoord - AZ verzonnen?’

De voltallige 'top vier' had dit voetbalweekend vrijaf. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ, de clubs uit de Eredivisie die nog actief zijn in Europees verband, wilden allemaal een vrij weekend om genoeg rust te hebben tussen de wedstrijden in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Kenneth Pérez vindt het opvallend dat de KNVB meegaat in die wens en vraagt zich af of de keuze überhaupt verstandig is voor de betrokken clubs.

"Als consument is het echt niet leuk", stelt de analist zondagavond bij FOX Sports. "En het lijkt me ook niet nodig om te doen. Ik ben zeer verbaasd dat deze maatregel is genomen." Pérez stipt aan dat het in de voetballerij 'stikt' van performance coaches en 'professors' met verstand van de verdeling tussen arbeid en rust. "Iedere speler wordt gemonitord. Spelers zien er veel fitter uit dan ze vroeger deden. Het verbaast mij ontzettend dat je dan niet drie keer in een week kunt spelen, en dat de maatregel genomen moet worden om vier ploegen vrijaf te geven."

"Het is ook heel vervelend dat de competitie niet gelijk loopt, omdat ploegen nog inhaalwedstrijden hebben", vervolgt Pérez, die geen tegenstander is van 'uitzonderingen', als een Eredivisionist bijvoorbeeld tot de kwartfinale of de halve finale van een Europees toernooi reikt. "Maar ik vind dit zeer overdreven. De makkelijkste oplossing is om de ploegen waar het om gaat een relatief makkelijke thuiswedstrijd te geven. Wie heeft verzonnen dat Feyenoord vandaag tegen AZ had moeten spelen? En nu krijgen ze dan vrijaf."

"Bovendien is het als speler soms best lekker om drie wedstrijden per week te spelen", voegt Pérez daaraan toe. "Ik vind het een grote maatregel. Vorig seizoen vond ik dat ook met Ajax, maar toen hadden ze er geen rekening mee gehouden." Ajax hoopt zich woensdag via APOEL Nicosia te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League, na een 0-0 gelijkspel op Cyprus. Feyenoord en PSV reizen met een 3-0 voorsprong op zak af naar respectievelijk Hapoel Beer Sheva en Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League. Voor AZ wacht in België een weerzien met Royal Antwerp na een 1-1 remise in De Grolsch Veste.