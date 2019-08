Lars Veldwijk doet ook ex-werkgever PEC Zwolle pijn als invaller

De ontmoeting tussen PEC Zwolle en Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. De teams van John Stegeman en Henk Fraser hielden elkaar in Overijssel op een 2-2 gelijkspel. Lars Veldwijk nam in de slotfase de gelijkmaker voor zijn rekening en maakte zijn voorlopige faam als supersub waar. In de ontmoetingen met Feyenoord (2-2) en VVV-Venlo (4-1) had de aanvaller zijn invalbeurt ook al met een doelpunt opgeluisterd.

Sparta was in de eerste helft weliswaar sterker, maar ook PEC kreeg kansen om vaker dan één keer te scoren. De openingstreffer van de bezoekers hing vanaf de eerste minuut in de lucht. Een eerste inzet van Mohamed Rayhi ging maar nipt over de kruising en niet veel later voorkwam Xavier Mous de 0-1 van de aanvaller. In de achtste minuut kwam het scorebord alsnog in beweging toen Ragnar Ache met een rake knik trefzeker was.

De ploeg van Fraser kon maar kort van de voorsprong genieten. Vrijwel meteen vanaf de aftrap zette PEC een aanval op en met uiteindelijk Iliass Bel Hassani als eindstation: 1-1. Het tempo in de wedstrijd lag behoorlijk hoog en dat zorgde ook voor wat verhitte momenten. Zo ging Bart Vriends met gestrekt been in op Thomas Bruns. Serdar Gözübüyük trok een gele kaart en de VAR achtte dat meer dan voldoende.

Het duel ging richting de rust op en neer. Zo ontsnapte PEC tot tweemaal toe aan een 1-2: Mous tikte een inzet van Halil Dervisoglu fraai uit de kruising en daarna voorkwam Pelle Clement in de doelmond dat Adil Auassar na een corner met het hoofd scoorde. Aan de andere kant kon een hard en laag schot van Bel Hassani maar net gekeerd worden door Tim Coremans.

De tweede helft kende een wat gezapiger begin dan de eerste helft, met een aanzienlijk lager tempo. Na nog geen uur spelen kwam PEC voor het eerst op voorsprong. Na subliem voorbereidend werk van Clement tekende Lennart Thy voor de 2-1. PEC, waar Mustafa Saymak twintig minuten voor tijd zijn rentree maakte, leek via Sai van Wermeskerken op 3-1 te komen, maar zijn inzet ging net naast de paal.

Een jammerlijk moment, daar de ingevallen Veldwijk de bal negen minuten voor tijd op aangeven van Bryan Smeets via de paal tegen de touwen werkte. De supersub had luttele minuten later ook de 2-3 tegen zijn ex-werkgever op zijn schoen, maar zijn inzet vloog voorbij de tweede paal. Invaller Joël Piero mikte de bal in de 95e minuut zelfs nog prachtig op de paal. Sparta behoudt hoe dan ook zijn ongeslagen status en staat voorlopig derde, met acht punten uit vier duels. Voor PEC is het het eerste punt van het seizoen.