‘Je ziet een jongen als Memphis Depay dingen doen die hij eerder niet deed’

“We zullen alles geven, maar we moeten ook realistisch zijn: Paris Saint-Germain heeft middelen die wij niet hebben. Er is een verschil in status en ervaring tussen hen en ons”, was onlangs de reactie van Memphis Depay toen hem door L’Équipe gevraagd werd of Olympique Lyon dit seizoen serieus mee zou gaan doen in de strijd om de Franse landstitel. Les Gones eindigden in de afgelopen voetbaljaargang nog met een achterstand van negentien punten op de uiteindelijke kampioen uit Parijs op de derde plek. Na een goede voorbereiding en twee wervelende optredens in de Ligue 1 heerst nu in Frankrijk echter de hoop dat PSG voor het eerst sinds het seizoen 2016/17, toen AS Monaco uiteindelijk zelfs kampioen werd, echte concurrentie gaat krijgen in eigen land.

Door Robin Bruggeman

Er is in de afgelopen maanden veel veranderd in Lyon. De vaak verguisde Bruno Génésio besloot na een dienstverband van twaalf jaar, waarvan vier jaar als hoofdtrainer van de club, de eer aan zichzelf te houden en zijn aflopende contract niet te verlengen. De in de stad geboren voormalige middenvelder kwam als speler al tot een kleine tweehonderd wedstrijden namens Lyon en stapte in 2007 in als assistent-trainer van het beloftenelftal. In 2011 volgde een promotie naar het assistentschap bij de hoofdmacht en nog eens vier jaar later kreeg hij definitief de touwtjes in handen. Zijn status van kind van de club kon Génésio echter niet behoeden voor forse kritiek onder de achterban. Zijn wisselvallige ploeg had vaak moeite om gegroepeerd acterende verdedigingen van lager genoteerde clubs uit elkaar te spelen en ook in Europa volgden een aantal flinke zeperds. Nadat invloedrijke fangroepen al twee jaar lobbyden voor zijn vertrek, werd eind vorig seizoen besloten dat het beter was voor alle partijen om een einde te maken aan de samenwerking.

In een poging om de club te hervormen en het vertrouwen van de achterban terug te winnen koos clubeigenaar Jean-Michel Aulas er vervolgens voor om clubicoon Juninho Pernambucano aan te stellen als de nieuwe technisch directeur. De Braziliaan droeg in totaal acht jaar het shirt van Lyon en pakte in die periode maar liefst zeven landstitels met de club. De man die als speler bekend stond om zijn magische vrije trap maakte vervolgens wat betreft de opvolging van Génésio ook een verrassende keuze. Juninho stelde zijn relatief onervaren landgenoot Sylvinho aan als de nieuwe eindverantwoordelijke en aan de hand van de twee Brazilianen hoopt Lyon dit seizoen de gang naar boven in te kunnen zetten. De 45-jarige Sylvinho droeg als speler de kleuren van onder meer Arsenal, Barcelona en Manchester City en bouwde zijn trainerscarrière na zijn pensioen als speler in 2010 zorgvuldig op. Na een functie als assistent bij Cruzeiro werd hij in 2014 de rechterhand van Roberto Mancini bij Internazionale. Nog eens twee jaar later stapte hij over naar de Braziliaanse nationale ploeg, waar hij als assistent-bondscoach ging werken onder Tite. Sylvinho zou zich daarna eigenlijk als bondscoach van Jong Brazilië gaan voorbereiden op de Olympische Spelen van volgend jaar, maar koos er dus voor om in te gaan op de aanbieding van Lyon.

Sylvinho heeft eerder deze zomer het stokje overgenomen van Bruno Génésio.

Nieuwe spelers

Naast verschuivingen in de bestuurskamer en de dug-out vonden in de afgelopen zomer ook de nodige mutaties plaats in de selectie. Aanvoerder en boegbeeld Nabil Fekir maakte de relatief verrassende overstap naar Real Betis, terwijl met Ferland Mendy en Tanguy Ndombélé het grote geld binnen werd gehaald. Eerstgenoemde verkaste voor bijna vijftig miljoen euro naar Real Madrid en Ndombélé onttroonde Alexandre Lacazette zelfs als duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis. Tottenham Hotspur legde uiteindelijk zestig miljoen neer voor de middenvelder, die ook werd genoemd bij onder meer Real Madrid en Juventus. Lyon zat na het vertrek van deze belangrijke krachten echter niet stil en spendeerde bijna negentig miljoen op de transfermarkt. Als vervanger van Mendy werd Youssouf Koné voor negen miljoen euro overgenomen van Lille OSC, de club die vorig seizoen nog met een voorsprong van drie punten op Lyon op de tweede plek eindigde. Met Thiago Mendes werd de vervanger van Ndombélé voor 22 miljoen eveneens weggehaald bij Lille, terwijl de voor 8 miljoen van Flamengo overgenomen Jean Lucas Sylvinho een extra optie op het middenveld moet geven. Voormalig FC Twente-verdediger Joachim Andersen werd bovendien voor 24 miljoen opgepikt bij Sampdoria en Jeff Reine-Adélaïde is met een transfersom van 25 miljoen zelfs de duurste aankoop van de club aller tijden. De 21-jarige middenvelder speelde een aantal jaar in de jeugdopleiding van Arsenal en stapte vorig jaar zomer voor 1,6 miljoen definitief over naar SCO Angers. Daar maakte hij zoveel indruk dat Lyon een jaar later het vijftienvoudige neerlegde om hem in te lijven en Reine-Adélaïde mag zich samen met de zelf opgeleide Houssem Aouar gaan ontfermen over de erfenis van Fekir.

Al deze veranderingen hebben ertoe geleid dat Lyon met een min of meer schone lei aan het nieuwe seizoen is begonnen. Aulas heeft weer flink wat goodwill onder de fans opgewekt door het aantrekken van Juninho, wiens komst volgens de preses de ‘gemoederen tot bedaren heeft gebracht’. De aanstelling van Sylvinho lijkt op het eerste gezicht ook goed uit te pakken. Waar Génésio in zijn jaren bij de club soms moeite had om zijn stempel op het spel van zijn ploeg te drukken en een eigen identiteit te ontwikkelen, beginnen in de eerste twee competitiewedstrijden onder Sylvinho al wat van zijn aanvallende ideeën en plannen door te schemeren. Lyon zette op de eerste speeldag AS Monaco met een 3-0 overwinning zonder al te veel moeite opzij en speelde afgelopen weekend Angers, de club die net Reine-Adélaïde had verkocht, overhoop. In de 6-0 overwinning waren hoofdrollen weggelegd voor nieuwkomer Mendes en het aanvallende driemanschap Aouar, Depay en Moussa Dembélé. De drie werden na afloop van de strafexpeditie tegen les Scoïstes in de Franse pers overladen met lof vanwege hun goede spel en hun efficiëntie. Dembélé nam twee van de zes treffers voor zijn rekening, terwijl Depay tweemaal scoorde en een assist leverde. Aouar maakte op zijn beurt de openingstreffer en bereidde twee doelpunten rechtstreeks voor.

‘Zelfs mijn vrouw mag niet aan dat schrift komen’

Naast zijn spelers krijgt ook Sylvinho de nodige lof voor de eerste optredens van zijn ploeg. De oefenmeester wordt in Frankrijk gezien als een bedachtzame trainer met een eigen visie. “Ik schrijf namen op, concepten, defensieve taken, notities over de aanval, discussiepunten, ideeën… Het is een belangrijk onderdeel van mijn leven, zelfs mijn vrouw mag niet aan dit schrift komen”, liet hij eerder al eens optekenen. Gilles Grimaldi speelde in het verleden enige tijd samen met de Braziliaan bij Arsenal en het verbaast hem wel enigszins dat Sylvinho het trainerspad is ingeslagen: “Ik had niet verwacht dat hij een coach zou worden. Ik dacht dat hij te snel teleurgesteld zou raken, dat hij niet zou begrijpen waarom sommige mensen niet dezelfde instelling hebben als hij heeft, net zoveel willen investeren of net zo hard willen werken. Hij heeft zoveel passie voor voetbal dat het voorrang krijgt boven alles”, vertelde Grimaldi onlangs aan France Football.

Jeff Reine-Adélaïde werd onlangs de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Olympique Lyon.

Lyon heeft met zijn eerste twee optredens in de Ligue 1 in ieder geval alvast een waarschuwingsschot afgegeven aan PSG. De regerend kampioen ging zelf in zijn tweede wedstrijd al onderuit tegen Stade Rennes en het rommelt momenteel flink in het Parc des Princes. Sterspeler Neymar heeft zijn zinnen gezet op een vertrek en Barcelona, Real Madrid en Juventus dingen nadrukkelijk naar zijn hand. Een vertrek van de dribbelaar zou de kansen voor Lyon weleens kunnen vergroten en ook Thiago Silva verwacht dat de zevenvoudig landskampioen dit seizoen de belangrijkste concurrent gaat worden van les Parisiens: “Lyon heeft een goed team, zeker met hun nieuwe trainer. Sylvinho zat nog bij ons bij de Seleção, hij is iemand die altijd wil winnen. Het ziet er aan het begin van het seizoen goed uit voor Lyon. Ik hoop dat ze het in de volgende wedstrijd wat moeilijker zullen krijgen. Hun tactische systeem is enorm sterk. We kennen Sylvinho goed en ik denk dat Lyon een goed seizoen gaat draaien”, liet de captain van PSG vorig weekend optekenen door verslaggevers. “Ik hoop dat wij de strijd aan kunnen gaan. Natuurlijk spelen we Le Classique tegen Olympique Marseille, maar ik denk dat Lyon het team is dat we moeten verslaan.”

“Het is een gevaarlijk team en ze draaiden vorig jaar geen geweldig seizoen, al deden ze het wel goed in de Champions League. Ik denk dat het hen ontbrak aan een beetje agressie, dat zit nu wel goed met Sylvinho. Vertrouwen is ook belangrijk, dit team heeft veel sterke persoonlijkheden. Ze zijn goed gestart, maar dit is pas het begin. We zullen zien hoe het afloopt.” Luis Fernández, oud-speler en -trainer van PSG, verwacht eveneens een spannende strijd tussen de regerend landskampioen en de uitdager uit Lyon. De geboren Spanjaard vertelde onlangs bij beIN Sports van mening te zijn dat Lyon vooralsnog een stuk beter voor de dag komt dan PSG: “Er zit momenteel een groot verschil tussen PSG en Lyon. Wat we op dit moment zien bij Lyon is dat er een verlangen is om samen druk te zetten, om samen te verdedigen. Je ziet een jongen als Depay inspanningen leveren die we vorig seizoen niet hebben gezien. Dembélé en Bertrand Traoré verdedigen ook mee, het middenveld werkt en verovert ballen. Maar ze voetballen ook naar voren. Ze hebben alles in zich wat we graag zien in een elftal. Wat Paris Saint-Germain betreft, heb ik moeite om de communicatie van Thomas Tuchel te volgen. Hij zegt dat als PSG niet de juiste intensiteit en betrokkenheid laat zien, het komt doordat zijn elftal er nog niet klaar voor is. Het gat tussen die twee ploegen zal niet opnieuw negentien punten zijn, zoveel is duidelijk.” Lyon gaat dinsdagavond tegen Montpellier op zoek naar zijn derde overwinning op rij.