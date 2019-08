Scorende Adrián Dalmau kan eerste verlies FC Utrecht niet voorkomen

FC Utrecht heeft zondagmiddag nagelaten om de koppositie over te nemen van Willem II. De Domstedelingen hadden bij winst op VVV-Venlo met tien punten uit vier wedstrijden de eerste plek in de Eredivisie gepakt, maar gingen in een heetgebakerd duel verrassend met 1-2 onderuit tegen de Limburgers, die nu de negende plek innemen. De van Heracles Almelo overgenomen Adrián Dalmau luisterde zijn debuut namens FC Utrecht wel op met een treffer, terwijl hij in de blessuretijd nog een goal afgekeurd zag worden wegens een overtreding.

De teruggekeerde Bart Ramselaar zat nog niet bij de selectie van trainer John van den Brom en hij bekeek het duel, net als Wesley Sneijder, vanaf de tribune. De twee zagen hoe de thuisploeg in de eerste helft bijna 75 procent balbezit had, maar wel met een 0-2 achterstand de rust in ging. Na een paar minuten zorgde een schot van Simon Gustafson al voor gevaar voor het doel van Thorsten Kirschbaum en ook Issah Abass zette de doelman al vroeg in het duel aan het werk. FC Utrecht slaagde er ondanks het vele balbezit echter niet in om het doel te vinden en kreeg in de slotfase van de eerste helft het deksel op de neus.

Met nog acht minuten te gaan belandde een voorzet van Roel Janssen op het hoofd van Evert Linthorst en hij zette de bezoekers uit het niets op voorsprong. Daar bleef het niet bij voor de negentienjarige middenvelder, want op slag van rust schoot hij ook de 0-2 langs Maarten Paes. Met Dalmau in de ploeg in plaats van Rico Strieder ging FC Utrecht in de tweede helft op zoek naar de aansluitingstreffer en het inbrengen van de spits leek bijna meteen een gouden wissel te worden.

De Spanjaard was vijf minuten na zijn entree eerder bij de bal dan Danny Post en arbiter Jochem Kamphuis wees vervolgens resoluut naar de stip. Raadpleging van de VAR wees echter uit dat Abass in de aanloop naar de treffer in buitenspelpositie stond, waarna de penalty tot grote frustratie van Van den Brom werd geschrapt. Abass dacht vervolgens niet veel later zelf de 1-2 voor zijn rekening te nemen, maar zijn goal werd afgekeurd nadat hij zich opnieuw in buitenspelpositie bevond.

Van den Brom verving de Ghanees vervolgens voor Jean-Christophe Bahebeck en bracht ook Václav Cerny nog in de ploeg. Aan de kant van VVV maakte Lee Cattermole zijn debuut en de routinier kon niet voorkomen dat FC Utrecht snel na zijn binnenkomst wist te scoren nadat Cerny Dalmau alleen voor de keeper zette. In het laatste kwartier van de wedstrijd waren er nog een aantal kansen voor de thuisploeg en in de eerste minuut van negen minuten blessuretijd dacht Dalmau ook zijn tweede treffer te maken. Vanwege vasthouden van de kant van de Spanjaard werd deze goal echter door Kamphuis afgekeurd.