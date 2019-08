Contractverlenging in Leipzig betekent streep door plannen van Bayern

Timo Werner wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Bayern München en in Duitsland ging men ervan uit dat hij volgend jaar transfervrij naar der Rekordmeister zou vertrekken. Door deze plannen kan echter een streep, aangezien de 23-jarige aanvaller zondagmiddag een nieuw contract heeft getekend bij RB Leipzig.

Werner lag oorspronkelijk nog vast tot medio volgend jaar en heeft nu verlengd tot de zomer van 2023. “Ik ben blij dat ik mijn contract heb mogen verlengen. Dit proces is natuurlijk al enige tijd geleden in gang gezet, maar ik wilde echt zeker weten dat ik de volgende stappen in mijn ontwikkeling bij deze club kan zetten”, reageert Werner via de officiële kanalen van zijn werkgever.

“Om de juiste beslissingen te nemen, heb je gewoon wat extra tijd nodig. Nu kan ik me volledig concentreren op mijn spel en op een zo succesvol mogelijk seizoen met de ploeg”, sluit Werner af. Een snelle transfer naar Bayern is overigens niet helemaal uitgesloten, daar Kicker suggereert dat er een ‘schappelijke’ transferclausule in Werners nieuwe contract is opgenomen.

Naast een flinke salarisverhoging, zouden Leipzig en de 25-voudig Duits international overeen zijn gekomen dat hij voor een bedrag dat om en nabij de dertig miljoen euro ligt alsnog van club kan veranderen. Atlético Madrid zou eerder deze zomer al voor veertig miljoen hebben geprobeerd om Werner in te lijven, maar hij zag een buitenlandse transfer zelf niet zitten.