Wat is het salaris van Neymar en wat is zijn vermogen?

Neymar verliet Barcelona in 2017 om niet meer in de schaduw van Lionel Messi te staan. Op sportief gebied is het sindsdien echter alleen maar bergafwaarts gegaan bij de Braziliaanse aanvaller. Buiten de lijnen boekt hij wél succes, want zijn overstap naar Paris Saint-Germain heeft hem op financieel gebied goed gedaan, daar hij een beter salaris heeft dan Messi en Cristiano Ronaldo.

Neymar heeft nog een lange carrière voor zich, maar desondanks mag hij zich sinds twee jaar al de best betaalde voetballer in Europa noemen. Hij vierde dit jaar zijn 27ste verjaardag en op clubniveau was hij al meer dan 250 keer trefzeker. Hij vormde de gevreesde MSN-voorhoede bij Barcelona, samen met Messi en Luis Suárez.

Op sportief gebied ging het hem voor de wind, maar hij wilde meer. Hij wilde een absolute leider worden en door de aanwezigheid van Messi ging dat bij Barcelona niet. De ex-aanvaller van Santos kon terecht bij Paris Saint-Germain, dat de afkoopsom van 222 miljoen euro op tafel legde en hem uit het Camp Nou weghaalde. De duurste speler ter wereld kreeg ook het beste salaris ter wereld.

Maar waar staat Neymar vandaag de dag vergeleken met Messi en Ronaldo, de twee beste voetballers ter wereld?

Wat is het vermogen van Neymar?

De waarde van Neymar wordt geschat op ongeveer 110 miljoen euro. Dat is aanzienlijk hoger dan twee jaar geleden, toen hij de overstap maakte van Barcelona naar PSG en zijn waarde nog geschat werd op negentig miljoen euro. Zijn waarde ligt nog vele malen lager dan bijvoorbeeld Messi en Ronaldo, al is dat ook logisch gezien zijn leeftijd.

Met oog op zijn enorme salaris, populariteit en activiteiten buiten de lijnen verwacht Forbes dat zijn waarde de komende jaren nog verder kunnen stijgen. Zodoende lijkt het een kwestie van tijd voordat hij zijn rivalen achterna gaat en uitgroeit tot een van de rijkste spelers van zijn generatie.

Salaris Neymar

Volgens de informatie van Football Leaks is Neymar momenteel de best betaalde voetballer ter wereld. Hij moest Carlos Tévez voor zich dulden, maar sinds de Argentijn de overstap heeft gemaakt van Shanghai Shenhua gaat Neymar alleen aan kop.

Neymar verdient het verbazingwekkende salaris van 36,8 miljoen euro per jaar in het Parc des Princes, wat neerkomt op een bedrag van ruim 700.000 euro per week.

Bij PSG ging Neymar er financieel enorm op vooruit ten opzichte van zijn contract bij Barcelona. In het Camp Nou verdiende hij al niet slecht, maar met 300.000 euro per week lag zijn inkomen in Spanje aanzienlijk lager.

Tévez verdiende gouden bergen in de Chinese Super League. In 2017 zette hij zijn handtekening onder een contract waardoor hij boven het salaris van Neymar uitkwam. Naar verluidt verdiende hij 38,4 miljoen euro per jaar in China. Echter, hij had het niet naar zijn zin in maakte in januari 2018 de overstap naar Boca Juniors.





Tijdsspanne Verdiensten Per seconde €1,16 Per minuut €70 Per uur €4.200 Per dag €100.821 Per week €707.692 Per maand €3.07 miljoen Per jaar €36,8 miljoen

Welke sponsordeals heeft Neymar?

In 2016 berekende Forbes dat de sponsorinkomsten van Neymar circa achttien miljoen euro per jaar bedroegen. Destijds was hij, kijkend naar zijn salaris bij Barcelona, de enige topvoetballer die beter verdiende buiten de lijnen dan erbinnen. De sponsorinkomsten van Ronaldo en Messi waren respectievelijk 36 en 34 procent van hun totale inkomen, het percentage van Neymar lag op 61 procent.

Die verhouding is veranderd nadat Neymar de overstap maakte van Barcelona naar PSG. De buitenspeler is op het gebied van marketing ijzersterk. In Brazilië verschijnt hij bijna op ieder denkbaar product, waarmee hij miljoenen mee verdient. In eigen land is hij een idool voor tweehonderd miljoen inwoners. Zijn belangrijkste sponsordeals sloot hij met Nike, Panasonic, Volkswagen, Santander, Claro, Unilever, Gillette, Beats Electronics en Red Bull.

Vorig jaar bracht Neymar nog zijn eigen Air Jordan-lijn uit bij Nike. Daarnaast maakte hij zijn debuut als acteur in de film xXx Return of Xander Cage.

Social media Neymar

Neymar mag zich online een van de populairste voetballers ter wereld noemen. De meeste volgers heeft hij op Instagram: 124 miljoen. De Braziliaan moet op Instagram zijn meerdere erkennen in Ronaldo (180 miljoen) en Messi (128 miljoen). Ook op Facebook loopt Neymar achter op de Portugees en Argentijn. Hij heeft 60 miljoen volgers op Facebook, tegenover 122 miljoen voor Ronaldo en 90 miljoen voor Messi. Op Twitter wordt Neymar gevolgd door 44 miljoen accounts.