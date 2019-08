ADO boekt broodnodige eerste zege dankzij Beugelsdijk en Necid

ADO Den Haag heeft de eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen binnen. Zondagmiddag was de ploeg van trainer Alfons Groenendijk met 0-3 te sterk voor RKC Waalwijk. De thuisploeg was de bezoekers voetballend in het grootste deel van de wedstrijd de baas, maar ADO deed het beter in de afronding. Tom Beugelsdijk kopte ADO op voorsprong, waarna Tomas Necid de eindstand in de tweede helft met twee doelpunten bepaalde.

Geen team scoorde in 2019 vaker met het hoofd in de Eredivisie dan ADO Den Haag (elf) en drie van de vier doelpunten van de Hagenaren kwamen voort uit een standaardsituatie. RKC was dus gewaarschuwd toen John Goossens na negentien minuten spelen een hoekschop mocht nemen. De Waalwijkse achterhoede koos ervoor om in de zone te verdedigen en was kansloos tegen de instormende Beugelsdijk. De ADO-verdediger kopte de bal hard tegen de touwen: 0-1.

RKC deed niet onder voor ADO en was voetballend de bovenliggende partij. De thuisploeg kreeg kansen op de gelijkmaker, maar faalde in de afronding. Darren Maatsen kreeg na een half uur een grote kans. Hij kon vanaf de rand van het strafschopgebied vrij uithalen, maar schoot recht op doelman Robert Zwinkels. In de counter ging Elson Hooi ervandoor, maar doordat zijn voorzet niet goed was kon Melle Meulensteen ingrijpen. Necid was woest op Hooi, daar hij met een betere voorzet de 0-2 had kunnen maken.

Ook na rust bleef RKC aandringen en zoeken naar de gelijkmaker. Zover kwam het niet, want het was Necid die de marge op twee bracht. Meulensteen verloor het duel op het middenveld, waarna de spits richting het doel van Kees Heemskerk ging. Necid haalde van afstand uit en de bal leek houdbaar, maar Heemskerk zat mis en incasseerde de 0-2. Het was Necid zijn eerste doelpunt in de Eredivisie van buiten het strafschopgebied. RKC bleef vervolgens zoeken naar de aansluitingstreffer, maar kwam simpelweg niet aan afronden toe. De achterhoede van ADO stond als een huis en gaf weinig weg.

Met nog een klein kwartier op de klok bracht Fred Grim de aanwinst Dylan Vente binnen de lijnen, die zijn debuut maakte. Ook de Feyenoord-huurling wist niets meer aan de stand te veranderen. Vlak na zijn invalbeurt beging Dylan Seys een onnodige overtreding op Aaron Meijers en wees scheidsrechter Edwin van de Graaf naar de stip. Necid maakte geen fout vanaf elf meter en bepaalde de eindstand op 0-3. Zodoende boekt ADO, dat de wedstrijd met tien man eindigde na een tweede gele kaart voor Danny Bakker, een broodnodige overwinning, zeker ook met oog op het programma. Volgende week staat de ontmoeting met VVV-Venlo op het programma, waarna de duels met Feyenoord en AZ volgen.